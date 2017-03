Vẫn ồ ạt bán vàng dù giá giảm

“Vẫn rất đông khách hàng mang vàng tới bán cho dù giá giảm và giá trong nước đang thấp hơn thế giới từ 500 ngàn tới 1 triệu đồng/lượng. Vàng giờ không thực sự hấp dẫn bởi người dân lo ngại giá đã đạt đỉnh và có thể giảm trong dài hạn. Ngắn hạn vàng có thể tăng nhưng có thể đó là lực đẩy của sức cầu đầu cơ”, đại diện một tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết.



“Các tiệm vàng vẫn tiếp tục mua vào sau hơn nửa năm mua ròng là do họ có đầu ra. Họ bán cho các đầu mối lớn hơn. Còn các đầu mối lớn hơn sẽ giao dịch với nhau và cuối cùng vàng sẽ được xuất theo cách này cách khác ra nước ngoài”.



Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (24/6), giá vàng trong nước được đa số các tiệm vàng lớn tại cả Hà Nội và TP.HCM niêm yết giảm khoảng 70.000-80.000 đồng/lượng.



Cụ thể, giá vàng miếng SJC của Phú Quý được niêm yết ở mức 28,33 triệu đồng/lượng (mua) và 28,4 triệu đồng/lượng (bán), so với mức 28,41 triệu đồng/lượng và 28,47 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều qua.



Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 28,32 và 28,4 triệu đồng/lượng.



Vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được niêm yết ở mức 28,32 và 28,39 triệu đồng/lượng.



Tại TP.HCM, giá vàng SJC đứng ở mức 28,38 và 28,43 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước sáng 24/6 giảm khá mạnh là do vàng thế giới đêm qua giảm 6 USD/ounce và tiếp tục giảm thêm khoảng 3 USD vào đầu giờ sáng nay.



Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, về ngắn hạn vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá và có thể đạt kỷ lục cao mới.



Tuy nhiên, khá nhiều chuyên gia trong và ngoài nước dự báo về dài hạn hơn vàng sẽ giảm giá mạnh.



“Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đã đạt đỉnh 1.265 USD/ounce trong mấy phiên vừa rồi. Vàng có thể sẽ rớt giá “sốc” vào cuối năm ở mức mà nhiều người có thể không ngờ tới. Có thể giá sẽ về 1.000, thậm chí 900 USD/ounce. Vàng lên giá trong ngắn hạn, trong vài tuần gần đây chủ yếu là do sức cầu đầu cơ là chủ yếu. Còn sức mua thực tế không cao”, đại diện nói trên cho biết.





