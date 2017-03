Văn phòng cho thuê hạng C lên ngôi

Nhiều văn phòng môi giới tại Hà Nội cho biết, kể từ đầu năm, giao dịch cho thuê các khu văn phòng hạng A, B có phần chững lại, trong khi đó phân khúc hạng C lại khá sôi động. Nghiên cứu mới đây nhất của CBRE cho thấy, phần lớn các hợp đồng được ký kết trên thị trường rơi vào khoảng 20- 30 USD, khách hàng tìm phòng nhỏ hơn 250 m2.

Ông Phạm Đức Toàn, Giám đốc Công ty bất động sản EZ Việt Nam, cho hay lượng khách hàng tìm thuê văn phòng hạng C trong tháng 9 nhiều gấp 3 lần hạng A và B. "Khách thuê chủ yếu là các công ty hoặc tập đoàn lập chi nhánh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Toàn cho biết.

Thay vì chọn khu văn "vàng", có vị trí đắc địa ở quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm... các doanh nghiệp này đã "di cư" ra xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. Điều này dẫn đến tỷ lệ trống ở các văn phòng hạng A, B tăng lên đáng kể. CBRE cho hay, hàng nghìn m2 tại một số tòa nhà lớn trong thành phố vẫn chưa tìm được khách thuê. Tòa nhà Sun Red River tỷ lệ lấp đầy 69% còn trống khoảng 2.000 m2, tòa Đào Duy Anh và Tung Shing Square với diện tích trống lần lượt là 2.000 m2 và 1250 m2. Cá biệt CDC Building tỷ lệ lấp đầy có 47% với gần 8.000 m2 chưa tìm được khách thuê, tòa CEO Tower cũng chỉ lấp đầy được 60%, còn lại 4.800 m2 "bỏ hoang".

Giá cho thuê văn phòng hạng A, B giảm khoảng trên dưới 10% so với thời điểm đầu năm. Ngược lại văn phòng hạng C vẫn giữ giá hoặc giảm không đáng kể. Nếu như Văn phòng hạng A, giá cả dao động quanh mức 50- 55 USD, hạng B khoảng 35- 40 USD, thì hạng C vẫn hấp dẫn nhiều đối tượng khách hàng với giá khá "mềm" từ 13- 25 USD tùy vị trí.

Theo khảo sát, tòa nhà 521 Kim Mã, 25 Lê Đại Hành với giá dao động khoảng 25 USD thu hút được nhiều khách hàng. Một loạt văn phòng hạng C đường Nguyễn Phong Sắc, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Nguyễn Công Trứ, khu tiểu thủ công nghiệp Cầu Giấy, với giá chào thuê trên dưới 20 USD cũng được nhiều người quan tâm.

Một số chuyên gia cho rằng, văn phòng hạng C lên ngôi bởi cuộc khủng hoảng kinh tế đã buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chi tiêu, giảm chi phí cho việc thuê mướn văn phòng. Văn phòng hạng C thường là các tòa nhà từ 7-15 tầng, mặt tiền rộng từ 5-10 m, gồm điều hòa, điện nước đầy đủ, diện tích mặt bằng khoảng 70- 200 m2 đáp ứng được nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Kể từ thời đỉểm ký hợp đồng, khách hàng có từ 2 tuần đến 1 tháng để chuẩn bị đồ đạc và thuê với giá ưu đãi từ 3-5 USD mỗi m2.

Ông Phạm Thanh Hưng, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Cenvalue phân tích, suy thoái kinh tế đã ngày một tác động rõ nét đến nhiều doanh nghiệp. Khách hàng ngày càng tỏ ra thận trọng hơn đối với giá chào thuê. "Với những khó khăn về kinh tế mà Việt Nam đang phải đối mặt, các công ty trong nước và nước ngoài có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc thành lập hay mở rộng rộng văn phòng để tiết kiệm chi phí", ông Hưng nhận định.

Văn phòng hạng C có diện tích vừa phải, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm mặt bằng với chi phí "dễ thở", chỉ bằng khoảng 1/3 văn phòng hạng A, B mà vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng, hệ thống điện nước và không quá xa trung tâm. Đặc biệt, khu hạng C có chỗ để xe rộng và thông thoáng hơn hẳn các khu VIP ở trung tâm thành phố cũng là một yếu tố quan trọng để văn phòng hạng C lên ngôi. Ngoài ra, dù giá phân khúc hạng A, B giảm nhưng vẫn còn tương đối cao quá khả năng chi trả của nhiều khách hàng nên hạng C vẫn được đặc biệt quan tâm.

Theo dự báo của các chuyên gia tư vấn, từ nay đến cuối năm 2012, sẽ có khoảng 1,1 triệu m2 văn phòng được tung ra thị trường. Riêng năm 2010, Hà Nội đón khoảng 400.000 m2, đặc biệt nguồn cung văng phòng hạng C sẽ được tăng đáng kể. Nhiều chủ đầu tư cho biết, các tòa nhà lớn thường có thủ tục cấp giấy phép phức tạp, huy động vốn khó khăn nên không ít doanh nghiệp chuyển sang đầu tư cho các tòa nhà hạng C. Thêm vào đó, một số các tòa nhà nhỏ do người dân tự cải thiện cũng góp mặt làm văn phòng hạng C sôi động hơn như 124 Tôn Đức Thắng, 76 Giảng Võ, số 4 Liễu Giai...