Vàng chốt tuần mất 400.000 đồng

Sáng thứ bảy, các doanh nghiệp niêm yết vàng không thay đổi nhiều so với hôm qua. Cụ thể, doanh nghiệp lớn tại TP HCM để giá mua và bán vàng lần lượt ở 44,65 - 44,85 triệu đồng, chỉ tăng từ 30.000 đến 70.000 đồng so với sáng qua.



Còn tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 44,70 - 44,90 triệu đồng. Chiều mua vào giảm 30.000 thì giá bán tăng 20.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.



Trong khi đó, Sacombank-SBJ lại có diễn biến ngược lại. Tính đến 9h giá mua va bán đều giảm nhẹ 20.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua ở 44,63- 44,83 triệu đồng.



Tuần vừa rồi, giá vàng mất tổng cộng trên dưới 400.000 đồng mỗi lượng và giảm 700.000 đồng kể từ đầu tháng 12. Lượng giao dịch chậm do nhà đầu tư không mặn mà khi thị trường thiếu sóng lớn. Tính đến thời điểm này, mỗi lượng vàng đã "đẻ" ra 8,6 triệu đồng kể từ đầu năm. Đỉnh giá của năm nay, cũng như của mọi thời đại là 49 triệu đồng lập được hôm 23/8.



Còn trên thị trường quốc tế, vàng nhích nhẹ giá trong ngay giao dịch cuối cùng của tuần vừa rồi, tăng 5,5 USD so với mở cửa lên 1.711,30 USD. Mặc dù vậy, tính chung cả tuần thì thị trường đi xuống và đây là tuần giảm giá thứ 3 trong vòng 4 tuần vừa rồi.



Nguyên nhân chính dìm giá là các nhà đầu tư vẫn còn nhiều nghi ngờ về khả năng giải quyết khủng hoảng nợ của Liên minh châu Âu. Kể cả phiên họp được nhiều kỳ vọng đêm qua cuối cùng cũng không đem lại cú hích nào cho thị trường.





