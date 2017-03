Vàng có giá cao nhất từ tháng 6 đến nay

Ngày giao dịch cuối tuần, giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại TPHCM niêm yết giá vàng mua vào 42,28 triệu đồng/lượng, bán ra 42,35 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua.

Tuần qua, giá vàng liên tục trụ trên mốc 42 triệu đồng/lượng và tăng 450.000 đồng/lượng so với hồi đầu tuần. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng kể từ đầu tháng 6 đến nay.



Trong khi đó, giá vàng phiên cuối tuần đã tăng mạnh và có thời điểm vọt lên trên mốc 1.625 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới đang ở mốc 1.620 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với giá đầu tuần.



Giá vàng thế giới đang có phiên tăng mạnh khi thị trường kỳ vọng vào các biện pháp nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc để kích thích nền kinh tế. Tăng trưởng thương mại của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang có dấu hiệu chững lại. Sau khi thất vọng về việc châu Âu và Mỹ không áp dụng biện pháp nới lỏng tiền tệ, nhà đầu tư thế giới đã chuyển sự kỳ vọng sang Trung Quốc.



Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng thế giới thấp hơn mức tăng giá trong nước khiến chênh lệch đã nới rộng lên khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới đang ở mức 40,8 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỉ giá niêm yết.



Trong tuần qua, thị trường ghi nhận lượng giao dịch tăng khá đáng kể, dù không sôi động như những thời điểm “có sóng” của vàng. Nhiều người bắt đầu quay lại vàng khi kỳ vọng kim loại quý này sẽ tăng mạnh vào cuối năm.





Theo T.Phương (NLĐ)