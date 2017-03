Vàng còn 2,71 triệu đồng/chỉ

Đến chiều cùng ngày, giá vàng hạ xuống 2,71 triệu đồng/chỉ bán ra. Tính ra, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 90.000 đồng/chỉ (chưa tính thuế và các chi phí khác).

Giá vàng trong nước sáng qua tăng trở lại bởi ảnh hưởng từ thị trường thế giới. Giá vàng giao tháng 12 tại thị trường New York tăng 1,8 USD/ounce, tương đương 0,2%, lên mức 1.141,20 USD/ounce. Như vậy, giá kim loại quý đã tăng trong bốn phiên liên tiếp. Ngoài ra, đồng USD giảm giá cũng là nguyên nhân khiến giá vàng tăng. Ngày 19-11, USD giảm khoảng 0,8% so với EUR. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ công bố ở mức 0,3% so với dự báo là 0,2%, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên chứng tỏ nỗi lo sợ lạm phát là có cơ sở. Vì vậy, nhà đầu tư tăng cường mua vàng nhằm bảo đảm tài sản.

YX