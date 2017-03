Giá vàng thế giới sáng qua tăng khá mạnh do sự mất giá của đồng USD, tại thị trường châu Á có lúc tăng tới 20 USD/oz so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Vì vậy, giá vàng trong nước đã tăng theo, vượt lên mức 27,25 triệu đồng/lượng.

THANH HẢI