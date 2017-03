Vàng, đôla cùng "rú ga" tăng giá

Tính tới 9h15, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 36,26 - 36,36 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). Giá vàng SJC của Phú Quý nhỉnh hơn 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, 36,27 - 36,37 triệu đồng/lượng.



Lúc 8h50, giá vàng miếng SBJ của Sacombank có giá mua vào 36,24 triệu đồng/lượng, bán ra 36,32 triệu đồng/lượng. Vàng SJC có giá mua vào 36,23 triệu đồng/lượng, bán ra 36,33 triệu đồng/lượng.



Như vậy so với chiều qua, giá vàng trong nước sáng nay đã tăng khá mạnh, thêm hơn 200.000 đồng/lượng. Chốt phiên chiều qua, giá vàng miếng các thương hiệu phổ biến ở mức 36,02 - 36,1 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường ngoại hối, giá USD chợ đen tại Hà Nội đứng quanh mức 21.120 - 21.220 đồng/USD (mua vào/bán ra). Hôm qua, USD tự do cũng đã tăng khoảng 50 đồng so với cuối tuần trước, lên 21.200 đồng/USD.



Giá vàng trong nước sáng nay tăng tốc là do giá thế giới đêm qua lên khá mạnh. Đêm qua, vàng tăng lên trên 1.397 USD/ounce, sau khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cơ bản và việc cắt giảm thuế có thể tác động tiêu cực đến thâm hụt ngân sách của Mỹ.



Vàng giao ngay lúc 6h09 sáng nay đứng ở mức 1.395,37 USD. Vàng kỳ hạn giao tháng 12 tăng 13 USD lên 1.396,4 USD/ounce. Tính tới 9h30 sáng nay, giá vàng tại châu Á đã tăng qua mốc 1.400 USD/ounce.



Theo Reuters, khối lượng giao dịch vàng và bạc kỳ hạn trên COMEX đều thấp hơn mức trung bình 30 ngày do một số nhà buôn và quỹ đầu tư đã khóa sổ chuẩn bị đón năm mới. Tuy vậy, các nhà đầu cơ đã tăng mua vàng trên thị trường kỳ hạn COMEX thêm 2,3% trong tuần trước.



Adam Hewison, Chủ tịch của Marketclub.com, cho biết theo mô hình kỹ thuật của ông, vàng có thể tăng cao hơn 1.400 USD/ounce nếu vượt qua được ngưỡng kháng cự 1.394 USD/ounce. Tuy vậy, ông cho rằng vàng vẫn có thể giảm giá vào cuối năm do khối lượng giao dịch ở mức thấp.



Đêm qua USD giảm giá, một phần do biện pháp cắt giảm thuế có thể khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ trầm trọng hơn. Đồng thời, nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát của Trung Quốc đang gia tăng cũng khiến giá vàng tiếp tục tăng cao.



Lạm phát của Trung Quốc trong tháng 11 đã tăng cao hơn dự đoán khi chỉ số giá tiêu dùng tăng lên mức 5,1% so với cùng kỳ tháng trước, cao nhất trong 28 tháng gần đây. Trong khi đó, tuần trước, Trung Quốc đã tăng tỷ lệ dự trữ tại các ngân hàng, dấu hiệu cho thấy nước này ít có khả năng tăng lãi suất cơ bản.



Theo thông tin mới nhất, lượng vàng nắm giữ của Quỹ tín thác vàng mới nhất thế giới, SPDR đã giảm thêm 3,95 tấn vào thứ 6 tuần trước và tính chung cả tuần trước, quỹ này đã bán ra 8,2 tấn vàng, tương đương 0,6% tổng lượng vàng nắm giữ, mức bán ra trong 1 tuần nhiều nhất kể từ đầu tháng 10.



Trong khi đó, dầu tăng giá đêm qua sau khi số liệu kinh tế của Trung Quốc khá tích cực và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sẽ giữ nguyên sản lượng dầu khai thác cho dù dầu có tăng lên trên 90 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2011 tại Mỹ tăng 82 cent lên 88,61 USD/thùng. Dầu Brent London giao tháng 1/2011 tăng 71 cent lên 91,19 USD/thùng





