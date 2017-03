Vàng, đôla cùng xuống giá

Tính đến 8h35 mà Tập đoàn DOJI đã 5 lần thay đổi bảng giá vàng, lúc giảm lúc tăng. Đến 9h12, doanh nghiệp này mua - bán ở 37,35 - 37,43 triệu đồng. So với hôm qua giá bán chỉ thấp hơn vài chục nghìn đồng, chiều mua giữ nguyên. Đây cũng là niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).



Còn tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý để thấp hơn hai doanh nghiệp ở cả hai chiều. Giá mua vào đang ở 37,33 và bán ra 37,42 triệu đồng. Mức giá này không thay đổi so với ngày đầu tháng. Vàng trong nước giảm kém hơn thế giới hôm qua, do đó chênh lệch giữa hai thị trường lại nới rộng từ 4 lên 4,2 triệu đồng.



Thị trường đang hướng đến năm giảm giá đầu tiên sau 12 năm liên tục đi lên. So với đầu năm, giá hiện thấp hơn 9,2 triệu đồng mỗi lượng. Giá ngày càng rơi xa kỷ lục 49 triệu đồng lập hồi tháng 8/2011.







Giao dịch trên thị trường vàng miếng ngày một yếu. Ảnh: Anh Quân



Theo Thanh Bình (VNE)



Giao dịch trên thị trường đang ngày một yếu ớt do giá ít thay đổi trong một tháng qua. Nếu như đầu tháng, mỗi ngày PNJ mua và bán được trên 900 lượng, thì sang tuần này chỉ còn 750 lượng một ngày.Còn trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Vietcombank giảm giá ngày thứ ba liên tiếp. Từ mức 21.150 đồng hôm thứ ba, chiều bán USD tại đây còn 21.125 đồng sáng nay. Chiều mua hạ 15 đồng còn 21.075 đồng.ACB cũng giảm 20 đồng ở chiều bán, 10 đồng chiều mua so với đầu tuần, với giá bán còn 21.120 đồng sáng nay. Eximbank hạ 10 đồng cả hai chiều trong hai ngày vừa rồi, với giá mua - bán USD còn 21.060 - 21.130 đồng.