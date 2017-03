Vàng, đôla tự do cùng giảm giá

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn điều chỉnh giảm giá vàng theo sau đà giảm của thị trường quốc tế. Lúc 9h, các thương hiệu niêm yết bán chủ yếu ở 44 triệu đồng hoặc thấp hơn, có nơi ở 43,99 triệu đồng mỗi lượng vàng. Giá thu mua vàng dao động từ 43,76 triệu đồng đến 43,99 triệu đồng một lượng.



Tập đoàn DOJI công bố giá bán lẻ tại hệ thống SJC Hà Nội lúc 8h30 ở 43,75 - 44,00 triệu đồng, sau đó tăng lên 43,93 - 44,13 triệu đồng lúc 8h35. So với sáng qua, giá mua vào - bán ra hiện vẫn thấp hơn lần lượt 220.000 - 170.000 đồng.



Tập đoàn DOJI cho biết trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, giao dịch khá chậm, tổng lượng giao dịch đạt khoảng 3.500 lượng, trong đó chiếm 80% là lượng khách mua vào.



Nhiều nhà đầu tư vẫn chờ đợi thị trường vàng trong nước sẽ về gần với thế giới, với khoảng cách cùng lắm là khoảng 400.000 đồng như Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng. Tuy nhiên những ngày gần đây, giá trong nước vẫn đắt so với quốc tế. Nếu quy theo tỷ giá của sáng nay, mỗi lượng vàng quốc tế quy đổi tương đương 42,82 triệu đồng (chưa bao gồm các loại phí vận chuyển gia công).



Sáng nay, giá đôla Mỹ trên thị trường tự do tiếp tục giảm từ 21.450 chiều qua xuống còn 21.420 đồng chiều bán ra. Trong khi đó, tỷ giá liên ngân hàng tăng ngày thứ 6 liên tiếp, tăng 10 đồng lên 20.688 đồng ăn một đôla Mỹ. Niêm yết USD tại các ngân hàng thương mại cũng ngay lập tức tăng theo. Sáng nay, giá mua và bán đôla Mỹ tại Vietcombank đứng ở 20.890 - 20.895 đồng, tăng 10 đồng so với hôm qua.



Thị trường vàng thế giới đi xuống trong ngày thứ 5 do đồng đôla Mỹ tăng mạnh và các thị trường khác giảm điểm. Từ trên 1.680 USD, giá có lúc chỉ còn 1.655 USD một ounce và chốt ngày ở 1.666 USD.



Cùng lúc đó, đồng tiền chung châu Âu mất 1% giá trị so với USD. Hiện một euro đổi được 1,3685 USD. Đồng đôla Mỹ mạnh lên làm chững lại đà tăng của thị trường vàng thời gian gần đây. Sau khi giảm 11% trong tháng 9, giá vàng tháng 10 tăng 4% tính đến nay và tăng 17% so với đầu năm.



Ngoài ra, hôm qua quỹ đầu tư SPDR Gold Trust bán ra 0,483 tấn, giảm mức nắm giữ xuống 1.227,5113 tấn. Một số chuyên gia nhận định theo đồ thị phân tích kỹ thuật, giá vàng bắt đầu thiết lập xu hướng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Tính đến 8h58 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.666,00 USD, giảm 0,60 USD so với mở cửa.





Theo Thanh Bình (VNE)