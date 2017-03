Vàng đột ngột lao dốc, giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Mức giá này đã giảm khoảng 1,5 triệu đồng so với ngày 4-2. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ sau thời điểm giá vàng lên cơn sốt vào tháng 11-2009 đến nay.

Ngay đầu giờ sáng qua, giá vàng trong nước mua vào là 25,95 triệu đồng/lượng, bán ra là 26,10 triệu đồng/lượng. Nhưng mức giá này đã giảm dần trong buổi sáng và đến cuối giờ chiều đã giảm cả triệu đồng.

Sáng qua, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo gửi Công ty SJC yêu cầu bán vàng ra nhằm góp phần bình ổn giá cả hàng hóa trong dịp tết Nguyên đán. Cụ thể, thời gian qua, mặc dù cung cầu vàng trên thị trường không có đột biến nhưng giá vàng trong nước tại nhiều thời điểm vẫn cao hơn nhiều so với giá thế giới. Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Công ty SJC bán vàng miếng SJC ra thị trường để sớm đưa giá vàng trong nước phù hợp với mặt bằng giá vàng thế giới. Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong quá trình bình ổn giá vàng. Yêu cầu này cũng được gửi tới các công ty kinh doanh vàng và một số ngân hàng.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh vàng, Công ty SJC, cho biết hôm qua Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã trực tiếp tới SJC chỉ đạo việc bán ra nhằm bình ổn thị trường giá vàng trong nước. Do đó, hôm qua lượng giao dịch tại SJC đã tăng lên rõ rệt. Cụ thể, lượng bán ra là 25.000 lượng, tăng gấp ba lần so với những ngày trước. Trong khi lượng mua vào chỉ có 5.000 lượng.

Ông Tường nhận định, vàng trong nước sụt giá là nhờ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước và do ảnh hưởng của giá vàng thế giới giảm mức thấp nhất trong vòng ba tháng trở lại đây. Do đồng USD hồi phục và giới đầu tư có hoạt động bán chốt lời mạnh.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết hôm qua lượng giao dịch tại PNJ tăng gấp đôi so với ngày 4-2. Theo bà Cúc, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng đến 99% giá thế giới. Trong khi đó, nếu tính theo giá USD chính thức của Ngân hàng Nhà nước thì giá vàng đang chênh lệch khoảng 600.000 đồng/lượng. “Với sự điều chỉnh giảm của tỉ giá USD/VND thị trường tự do và khả năng tiếp tục giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước có thể sẽ còn giảm tiếp cho tới khi ngang bằng với giá thế giới” - bà Cúc nhận định.

