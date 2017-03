Vàng đột ngột tuột dốc mạnh

Đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm về mức 1.940.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.950.000 đòng/chỉ (bán ra), mất khoảng 15.000-17.000 đồng/chỉ so với mức giá niêm yết đầu giờ sáng hôm qua.

Tuy nhiên, mức giảm này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trượt giảm của giá vàng thế giới đêm qua. Do đó, khoảng cách giữa giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và phí với giá vàng bán ra thị trường tự do trong nước sáng nay đã nới rộng lên 75.000 đồng/chỉ, từ mức 60.000 đồng/chỉ ở sáng hôm qua.

Giới kinh doanh vàng tiếp tục lấy lý do thị trường vàng trong nước bị khóa đầu nhập khẩu, trong khi được mở đầu xuất khẩu, thị trường hiếm nguồn cung, nên giá vàng trong nước bị đẩy cao hơn giá vàng thế giới. Thời gian gần đây, giá vàng trong nước thường tăng nhanh hơn giá vàng thế giới mỗi khi giá vàng thế giới đi lên, và giảm chậm hơn giá vàng thế giới khi giá vàng thế giới đi xuống.

Tuy vậy, việc giá vàng điều chỉnh giảm mạnh này cũng được kỳ vọng sẽ kích thích giao dịch trên thị trường khởi sắc trở lại, sau một thời gian trầm lắng kéo dài suốt vài tuần nay khi giá vàng chủ yếu diễn biến theo chiều đi ngang.

Giá vàng SJC áp dụng tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 1.940.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.950.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng cùng loại áp dụng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) tương ứng là 1.943.000 đồng/chỉ và 1.948.000 đồng/chỉ.

Giá vàng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank mua vào và bán ra lần lượt là 1.940.000 đồng/chỉ và 1.948.000 đồng/chỉ. Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.940.000 đồng/chỉ và 1.948.000 đồng/chỉ.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua và bán vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank là 1.939.000 đồng/chỉ và 1.947.000 đồng/chỉ.

Trên các sàn vàng tập trung, khối lượng giao dịch phiên sáng nay nhìn chung vẫn duy trì ở ngưỡng của các phiên trước. Tại sàn SBJ lúc 10h19 có 67.820 lượng vàng được sang tay thành công. Tại sàn ACB cùng thời điểm có 33.400 lượng vàng được khớp lệnh, với hoạt động bán ra là xu thế chính.

Phí rút vàng tại hai sàn sáng nay đều ở mức 800.000 đồng/chỉ do giá khớp lệnh thấp hơn nhiều so với giá vàng bên ngoài. Tại sàn SBJ, tính tới 10h22, giá vàng khớp lệnh dao động từ 18,71-19,17 triệu đồng/lượng. Tại sàn ACB, biên độ giá còn hẹp hơn, với giá khớp lệnh từ 18,71-18,78 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới dưới nhiều sức ép

Giá vàng thế giới đêm qua trượt giảm khá mạnh trước sức ép đến từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Phố Wall và kết quả kinh doanh tốt đẹp hơn dự kiến của Ngân hàng JPMorgan Chase. Là ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ sau Bank of America, JPMorgan Chase hôm qua cho biết lợi nhuận sau thuế của tập đoàn trong quý 1/2009 đạt 1,52 tỷ USD.

Ngày thứ Sáu (17/4) này, một báo cáo kết quả kinh doanh quan trọng khác sẽ được công bố là báo cáo của Citigroup. Nếu ngân hàng này có kết quả kinh doanh tốt đẹp, khả năng lao dốc mạnh thêm của giá vàng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đóng vai trò là một kênh đầu tư chống khủng hoảng, vàng luôn chịu áp lực mất giá mỗi khi có những thông tin tốt đẹp phát đi từ khối tài chính-ngân hàng.

Chốt phiên, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 16,3 USD/oz (1,8%), còn 875,3 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 đóng cửa ở mức 879,8 USD/oz, giảm 13,7 USD/oz (1,5%). Sáng nay, giá vàng thế giới mở cửa ở xu thế giảm nhẹ, chủ yếu ở trong vòng 874-875 USD/oz.

Có thể nói, áp lực mất giá đối với vàng ở thời điểm này đã mạnh hơn những yếu tố nâng đỡ giá kim loại quý này. Thị trường chứng khoán thế giới thời gian qua liên tục khởi sắc, kinh tế Mỹ được dự báo có triển vọng phục hồi khá lạc quan, và báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng lớn của Mỹ tới thời điểm này đều tốt đẹp hơn dự kiến.

Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua đã bán ra một lượng vàng kha khá. Theo thông tin niêm yết trên website của SPDR Gold, hiện quỹ này đang nắm giữ 1.119,43 tấn, giảm 8,25 tấn (0,73%) so với mức 1.127,68 tấn trước đó.