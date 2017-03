Vàng giảm 100.000 đồng một lượng

Lúc 8h sáng nay, hầu hết thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều giảm 100.000 đồng chiều mua và bán ra so với đầu ngày hôm qua, xuống còn 43,2-43,5 triệu đồng một lượng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 43,20-43,50 triệu đồng. Trong khi đó, với mua bán sỉ, đơn vị này hiện vẫn chưa công bố giá.





Thị trường vàng lặng sóng ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: dailyinfo

Theo Lệ Thanh ( VNE)



Tương tự, vàng miếng SBJ sáng nay được niêm yết giá bán ra là 43,45 triệu đồng, còn mua vào 43,15 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán được thu hẹp còn 300.000 đồng sơ với những ngày trước đó 600.000 đồng.Tuy giá sụt giảm nhưng giao dịch ngoài thị trường vẫn không nhộn nhịp. Trong những phiên giao dịch gần đay, mãi lực khá yếu. Tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua và bán của Tập đoàn DOJI trong ngày mùng 5 và 6/1 chỉ đạt khoảng vài trăm lượng.Các nhà đầu tư hiện nay tỏ ra thận trọng, hầu hết đều đứng ngoài thị trường theo dõi diễn biến và chờ những đợt sóng mới.Giá vàng thế giới chốt tuần giảm hơn 5 USD, xuống còn 1.617 USD mỗi ounce. Vàng giao tháng Hai trên sàn Comex của New York cũng đóng của tuần với mức giá 1.616,80 USD. Tuy giá sụt giảm trong ngày cuối cùng của tuần nhưng tính chung vẫn tăng 2,75% giá trị so với tuần trước đó.Các chuyên gia nhận định, giá vàng có thể chịu áp lực giảm vào tuần tới khi vấn đề nợ công châu Âu vẫn chưa mấy sáng sủa.Theo kết quả khảo sát của Kitco.com, trong số 24 người trả lời, gồm các đại lý vàng, ngân hàng đầu tư, thương nhân tương lai, các nhà quản lý tiền và các nhà phân tích biểu đồ kỹ thuật, có 8 người cho rằng giá đi lên trong tuần tới, trong khi 9 người nghĩ giá sẽ giảm xuống và 7 người còn lại có ý kiến trung lập.Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn đứng yên 20.828 đồng. USD trong ngân hàng thương mại cũng có giá bán không đổi. Tại ACB giá bán ra 21.036 đồng, mua vào chuyển khoản ở mức cao 21.035 đồng. Trong khi đó, mua tiền mặt, nhà băng này chỉ để 21.015 đồng. Vietcombank có giá bán ra bằng ACB và mua vào cả tiền mặt và chuyển khoản đều 21.030 đồng.