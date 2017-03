Vàng giảm 120.000 đồng/lượng

Bởi thị trường của chúng ta rất khó phán đoán. Chưa có văn bản chính thức của Chính phủ về việc vàng miếng sắp tới sẽ siết như thế nào. Cuộc họp của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng với các chuyên gia kinh tế hôm vừa rồi cũng là để tham vấn lấy ý kiến. Theo tôi, vàng trong nước giảm bởi nguyên nhân từ tâm lý của các nhà đầu tư lớn. Họ thực sự cũng chưa biết phải đi theo hướng nào” - Thạc sĩ Phan Đức Hiếu, Viện Nghiên cứu kinh tế quản lý trung ương, nhận định.

Lúc 18 giờ 25 ngày 22-3, vàng SIC mua vào giá 37,050 triệu đồng/lượng, bán ra giá 37,170 triệu đồng/lượng, giảm 120.000 đồng so với hôm trước. Vàng SBJ mua vào 37,010 triệu đồng/lượng, bán ra 37,090 triệu đồng/lượng, giảm 180.000 đồng so với ngày 21-3. Cũng theo ông Hiếu, giá vàng có thể thấp hơn nữa so với thị trường.

YÊN TRANG