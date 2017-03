Vàng giảm 220.000 đồng/lượng

Vàng miếng SJC giao dịch ở mức mua vào là 35,86 triệu đồng/lượng, bán ra là 35,94 triệu đồng/lượng. Mức này giảm khoảng 460.000 đồng/lượng so với giá giao dịch 36,4 triệu đồng/lượng sáng 14-12.

Trong phiên giao dịch đêm 14-12 tại New York, giá vàng đóng cửa ở mức 1.396,8 USD/oz, tăng 1,3 USD/oz so với phiên liền trước. Sáng qua, tại châu Á giá vàng biến động yếu, giao dịch quanh vùng giá đóng cửa tại NewYork.

Giá vàng thế giới dao động giằng co trong hai tuần qua cùng với tỉ giá USD dao động liên tục khiến cho giá vàng trong nước có diễn biến khá phức tạp trong hai tuần qua. Giá vàng trong nước dao động không rõ xu hướng và di chuyển trong biên độ rộng, từ 34,5 đến 36,5 triệu đồng/lượng.

l Ngày 15-12, giá USD tự do giao dịch ở mức mua vào là 21.05 VND/USD, bán ra là 21.100 VND/USD, giảm 50 VND/USD so với ngày 14-12. Như vậy, ngay sau khi chạm mốc 21.250 VND/USD vào sáng 14-12, giá USD tự do đã giảm 150 VND/USD.

