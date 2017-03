Vàng giảm 280.000 đồng/lượng

So với sáng 15-10, mỗi lượng vàng giảm từ 270.000 đến 290.000 đồng một lượng, xuống mức trung bình 23,58 - 23,64 triệu đồng. Một doanh nghiệp tại Hà Nội niêm yết giá lúc 10 giờ sáng 16-10 tại 23,60 - 23,68 triệu đồng, với giá bán ra giữ nguyên từ đầu ngày và thu gom nhích nhẹ 20.000 đồng. Tuy đã giảm mạnh so với đầu ngày 15-10, nhưng giá mỗi lượng tăng 60.000 đồng so với cuối chiều qua.

Vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) lúc 9 giờ 25 sáng 16-10 niêm yết ở 23,59 - 23,62 triệu đồng, với chiều bán ra được giữ nguyên trong khi mua vào tăng 70.000 đồng so với đầu ngày. So với 9 giờ sáng 15-10, giá mua - bán vàng miếng SBJ giảm lần lượt 170.000 - 220.000 đồng.

Các sàn vàng trong nước sáng 16-10 mở cửa quanh 22,75 triệu đồng. Không khí giao dịch khá trầm lắng khi các nhà đầu tư sóng ngắn đang nghe ngóng thị trường sau một ngày giá biến động giảm. Tính đến 9h sáng, khối lượng khớp lệnh thành công tại trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 163.000 lượng, giá biến động trong biên độ 22,55 - 22,80 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, hôm 15-10, sau khi đạt đỉnh cao của 3 tuần tăng liên tiếp lên đến 1.070,80 USD, giá vàng đột ngột giảm 1,2% khi đồng đôla lấy điểm trở lại. Trong những tuần trước đó, nhà đầu tư thế giới ồ ạt mua vàng vật chất nhằm chống chọi với nguy cơ lạm phát. Tuy nhiên, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ trên thị trường tiền tệ cho thấy USD tăng điểm cũng lập tức đánh động xu hướng bán ra chốt lời ồ ạt. Đến 10 giờ 37 sáng 16-10 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao dịch tại châu Á có giá 1.051,30 USD.

Trong số 16 nhà đầu tư được Bloomberg khảo sát, có 9 người cho rằng giá sẽ giảm trong tuần tới và chỉ có 5 người nhận định tăng. Biểu đồ vàng trong triển vọng đi xuống do đà leo thang suốt những tuần vừa rồi đã làm giảm đáng kể nhu cầu mua vàng trang sức và kích thích động thái chốt lời của nhiều nhà đầu tư.

Phân tích kỹ thuật của Ngân hàng Commerzbank AG ngày 15-10 nhắc lại dự đoán giá vàng sẽ giảm về vùng 1.025 USD, trước khi lùi sâu xuống ngưỡng tâm lý quan trọng 1.000 USD. Ngân hàng nhận định biểu đồ giá sẽ chốt tuần ở 1.057 USD.