Vàng giảm 30.000 đồng/lượng

Theo Lệ Chi ( VNE)



Sáng nay, vàng miếng các thương hiệu tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ so với hôm 31/10, giữ mức trung bình 23,80 - 23,88 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ có giá 23,80 - 23,83 triệu đồng mỗi lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng chiều mua vào và 40.000 đồng bán ra.Các chủ hiệu vàng tại TP HCM cho biết, giá vàng loay hoay ở mức cao trong suốt tuần qua và không có nhiều biến động, khiến thị trường vật chất sáng nay khá im ắng. Người bán và mua đều không mặn mà nhiều với vàng miếng vì khả năng sinh lời thấp.Giá vàng "loay hoay" tại ngưỡng cao. Ảnh: SBJ.Không khí trên các sàn phiên đầu tuần cũng không có gì khởi sắc. Lực bán ra trên sàn đầu giờ sáng nay khá yếu. Các nhà đầu tư trong nước có vẻ vẫn ưu tiên xu thế tăng giá trong phiên châu Á. Giá vàng trên các sàn khớp quanh mức 22,478 triệu đồng một lượng, tăng 38.000 đồng so với mức giá mở cửa. Mức chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất lúc 9h khá lớn: 224.000 đồng. Với mức chênh lệch này, lẽ ra sẽ thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư tham gia thị trường. Tuy nhiên, do thời điểm này nhà đầu tư vẫn chưa tìm được điểm vào tốt và chưa xác định rõ hướng đi của vàng nên chưa nhảy vào thị trường với trạng thái lớn.Đến hơn 10h sáng, qua biến động hai chiều lên xuống của giá vàng thế giới khiến tâm lý các nhà đầu tư lướt sóng tỏ ra phấn khởi hơn. Vì thế mà không khí tại sàn vàng có phần sôi động hơn lúc mới mở cửa.Lượng mua vào và bán ra đang tương đương nhau. Tính đến 10h30 sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 195.000 lượng. Biến động trong biên độ 21,301 - 21,525 triệu đồng một lượng.Chuyên gia Trần Khải Nam Trung nhận định, giá vàng vẫn đang chịu áp lực giảm giá do đồng USD tăng giá và dầu thô hạ nhiệt. Đồng thời, theo phân tích kỹ thuật, vàng đang dao động trong khu vực 1.030 - 1.050 USD một ounce. Khả năng giảm khá cao trong ngắn hạn.Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch thị trường Mỹ phiên cuối tuần có lúc giảm mạnh về 1.034,85 USD mỗi ounce, tuy nhiên giá đóng cửa vẫn nằm ở mức cao 1.045 USD, chỉ mất đi 1 USD so với giá mở cửa đầu ngàySáng nay, giá vàng trong phiên châu Á đầu tuần hôm nay tiếp tục mở cửa tại mức thấp 1.045 USD một ounce, do thị trường chứng khoán châu Á vẫn chịu nhiều áp lực từ phiên giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần. Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, thị trường vẫn đang chờ thông tin về các quyết định lãi suất vì thế trong ngắn hạn vàng được kỳ vọng dao động dập dềnh theo hướng tích lũy thường thấy trước những thời điểm nhạy cảm. Biên độ ngắn hạn là khu vực 1.026 - 1.048 USD. Vượt ra khỏi vùng tích lũy này thì vàng sẽ thể hiện rõ xu hướng hơn.Hôm nay, thị trường đón nhận khá nhiều thông tin quan trọng từ thị trường Mỹ: ISM sản xuất, doanh số nhà hợp đồng, chi tiêu xây dựng. Cả 3 chỉ số quan trọng này đều được công bố lúc 22h (giờ Hà Nội). Giới đầu tư đang kỳ vọng giá vàng sẽ có một sự "đột phá" mới sau khi những thông tin trên được công bố.