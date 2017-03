Vàng giảm 400.000 đồng/lượng, USD đứng giá

Đến cuối giờ chiều, giá vàng giao dịch ở mức mua vào 32,65 triệu đồng/lượng, bán ra 32,73 triệu đồng/lượng. Mức này đã giảm khoảng 400.000 đồng/lượng so với giá giao dịch ngày 21-10. Quy đổi theo giá USD tự do, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 600.000 đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

l Giá USD trên thị trường tự do chiều qua tại TP.HCM vẫn được giao dịch ở mức mua vào 20.140 VND/USD, bán ra 20.220 VND/USD, giá bán ra không đổi nhưng giá mua vào đã nâng lên 40 VND/USD. Trong khi đó, giá USD tự do tại Hà Nội đầu giờ sáng qua phổ biến ở mức 20.050 VND/USD, bán ra 20.100 VND/USD, không thay đổi so với cuối giờ chiều 21-10 nhưng đã giảm 70 VND/USD so với sáng cùng ngày.

T.HẢI