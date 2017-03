Vàng giảm giá đầu tuần

Tính đến 8h53 sáng, hầu hết các thương hiệu vàng lớn tại TP HCM đều giảm 150.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với cuối ngày hôm qua, xuống còn 42,25-42,45 triệu đồng. Tại Hà Nội, giá mua vào tương đương TP HCM, nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, ở 42,47 triệu đồng một lượng.



Riêng Tập đoàn DOJI lúc 8h45 công bố mua bán lẻ vàng miếng SJC ở 42,40-42,48 triệu đồng. Biên độ mua bán là 80.000 đồng. Trong khi đó, mua sỉ của đơn vị này đắt hơn bán lẻ 10.000 đồng chiều mua vào, còn bán ra rẻ hơn 20.000 đồng mỗi lượng khi công bố tại 42,41-42,46 triệu đồng.



Trong những phiên giao dịch gần đây, mặc dù giá luôn có xu hướng giảm nhưng giao dịch ngoài thị trường vẫn khá chậm. Tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng mua và bán của Tập đoàn DOJI chỉ đạt khoảng vài trăm lượng mỗi ngày. Còn tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, xu hướng mua bán cũng khá cân bằng nhưng chủ yếu là khách hàng giao dịch nhỏ lẻ.



Trên thị trường thế giới, tại giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng đang có xu hướng đi xuống. Tính đến 10h (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng giao ngay chỉ còn 1.636,60 USD, sụt gần 7 USD so với giá đóng cửa tuần trước. Nếu căn cứ theo tỷ giá đôla tự do 20.850 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 41,14 triệu đồng (chưa gồm các chi phí).





Theo Lệ Chi (VNE)