Vàng giảm giá nhanh xuống 17,37 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi nhánh Hà Nội vào đầu giờ sáng 15/1 được giao dịch ở mức 17,37 triệu đồng/lượng (mua) và 17,47 triệu đồng/lượng (bán) so với 17,51 và 17,59 triệu đồng/lượng vào cuối giờ chiều 14/1.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý, Hà Nội cũng đang được giao dịch ở mức tương tự.

Thị trường vàng khu vực Hà Nội hôm qua (14/1) khởi sắc hơn chút ít so với 4 phiên giao dịch liền trước.

“Thị trường đã bớt ảm đạm hơn chút ít. Giá vàng xuống là động lực khiến nhiều người quyết định mua vào”, một cán bộ kinh doanh vàng tại khu vực Trần Nhân Tông sáng nay cho biết.

Theo PNJ Hà Nội, khối lượng giao dịch vàng hôm qua đã tăng khoảng gần 3 lần so với các phiên trước đó.

Cụ thể, hôm 15/1 PNJ Hà Nội đã bán ra hơn 30 lượng, trong khi mua vào gần 10 lượng.

Giá vàng sáng nay giảm 120.000-130.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua là do giá vàng thế giới giảm khá mạnh hơn 12 USD/ounce xuống dưới 810 USD/ounce do thị trường chứng khoán Mỹ bất ngờ đảo chiều giảm điểm mạnh.

Giá vàng thế giới giảm còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu thô giảm mạnh xuống dưới 37 USD/thùng.

Cụ thể, tính tới 9h30 sáng 15/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay giảm hơn 12 USD so cùng giờ sáng qua xuống 809,50 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tháng 2/2009 cũng giảm xuống còn 810,40 USD/ounce.