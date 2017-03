Vàng giảm giá nhẹ

Mở cửa sáng thứ tư, doanh nghiệp Sacombank-SBJ niêm yết giá mua vào - bán ra ở 44,50 - 44,80 triệu đồng. Tuy nhiên, không lâu sau đó giá hạ 50.000 đồng mỗi chiều, còn 44,45 - 44,75 triệu đồng tính đến 9h sáng.



Tương tự, Tập đoàn vàng bạc DOJI cũng hạ niêm yết còn 44,63 - 44,73 triệu đồng, mất 50.000 đồng so với chốt phiên hôm qua. Tại TP HCM, vàng SJC đứng ở 44,75 triệu đồng chiều bán, cao hơn 300.000 đồng so với thu mua.



Từ ngày 9/2 đến nay, giá vàng trong nước chỉ dao động lên xuống 100.000 đồng quanh mức 44,8 triệu đồng mỗi lượng. Thị trường thiếu sóng nên giao dịch rất chậm, Sacombank-SBJ cho biết. Còn tại DOJI, tổng lượng giao dịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn quy trì ở 1.000 lượng trong ngày hôm qua, không thay đổi nhiều suốt cả nhiều tuần nay.



Trong khi đó, thị trường vàng thế giới tăng nhẹ trong ngày hôm qua sau tin Trung Quốc hứa sẽ giúp châu Âu vượt qua khủng hoảng nợ. Hợp đồng vàng giao tháng tư tăng 0,6% lên 1.728,10 USD.



Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc, ông Zhou Xiaochuan hôm qua tuyên bố Trung Quốc sẽ góp phần vào quỹ cứu trợ châu Âu. Sau tin này, Paulson & Co., một quỹ đầu cơ trị giá 23 tỷ USD, cho rằng đây là lúc đầu tư vàng như một kênh đối phó với lạm phát. Paulson là nhà đầu tư nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất tại quỹ đầu tư vàng SPDR Gold Trust.



Tuy nhiên, cú hích từ Trung Quốc vẫn chủ yếu mang tính tâm lý. Đến sáng nay, thị trường vàng lại đi xuống, với giá giao ngay mất 6,20 USD xuongs 1.721,90 USD tính đến 9h26 theo giờ Hà Nội.





Theo Thanh Bình (VNE)