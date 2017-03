Vàng giảm giá nhưng vẫn cao ngất ngưởng

Cụ thể, đầu giờ chiều 23/10, giá vàng miếng SJC trên thị trường cả nước mua vào dao động trong khoảng 1,462 - 1,464 triệu đồng/chỉ, bán ra 1,467 - 1,470 triệu đồng/chỉ, giảm khoảng 8.000 đồng/chỉ so với giá sáng qua. Cùng thời điểm, giá các thương hiệu vàng miếng khác có giá bán cao hơn: cùng mua vào với giá 1,464 triệu đồng/chỉ nhưng vàng Bảo Tín Minh Châu bán ra 1,473 triệu đồng/chỉ, còn vàng AAA bán ra cao nhất thị trường: 1,475 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng trong nước chững lại do hôm qua giá thế giới điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/10 trên thị trường New York, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đóng cửa ở mức 760 USD/ounce, giảm 8,40 USD so với phiên cuối tuần trước, với mức thấp trong ngày 749 USD/ounce và mức cao 772,80 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cũng giảm mạnh, đóng cửa ở mức 752,9 USD/ounce và đến đầu giờ chiều nay đã phục hồi ở mức 756,4 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh là do đồng USD phục hồi, giá dầu giảm và thị trường chứng khoán thế giới sụt giảm khiến giới đầu tư giảm lượng tiền đổ vào thị trường vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Trong khi giá USD phục hồi nhẹ, với mức 1 EUR "ăn" 1,426 USD thì giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12/2007 cũng giảm 0,47 USD xuống 85,55 USD/thùng, tạo sức ép giảm giá với vàng.

Theo các nhà phân tích thế giới, giá vàng vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới nhưng nhu cầu vàng vật chất ở mức cao và các nhà đầu cơ giá thấp xuất hiện sẽ hỗ trợ giá vàng tránh bị sụt giảm trong điều kiện hiện nay...