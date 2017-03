Vàng giảm giá tuần thứ ba liên tiếp trong bối cảnh USD mạnh lên

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 4/9, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bất ngờ giảm ba loại lãi suất chủ chốt, trong đó lãi suất tái cấp vốn hạ xuống mức thấp kỷ lục là 0,05%, bắt đầu từ ngày 10/9.

Ngay sau thông báo của ECB, giá trị đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng qua, khiến đồng nội tệ Mỹ tăng giá, qua đó ảnh hưởng tới giá vàng do các giao dịch bằng kim loại quý này chủ yếu bằng đồng USD.



Bên cạnh đó, thị trường vàng cũng chịu áp lực sau khi Mỹ công bố các số liệu kinh tế cùng ngày 4/9, theo đó cho biết chỉ số PMI của khu vực chế tạo trong tháng Tám đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2011 và chỉ số PMI của khu vực dịch vụ cũng tăng lên mức cao nhất trong hơn 6 năm.



Đây là triển vọng lạc quan cho thấy “siêu cường kinh tế” này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý Ba, khiến vàng giảm “ánh lấp lánh” như một kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn.



Đây cũng là phiên giá vàng lao dốc khi đã có lúc rớt mạnh xuống 1.256,90 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ ngày 11/6/2014.



Tuy nhiên, giá vàng đã phục hồi trong phiên cuối tuần 5/9 sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố trong tháng Tám, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo được 142.000 việc làm mới, thấp hơn so với con số 223.000 của dự kiến trước đó.



Thông báo này đã chấm dứt sáu tháng tăng trưởng liên tiếp của thị trường việc làm Mỹ, đồng thời giúp vàng lại trở nên "lấp lánh" trong mắt nhà đầu tư.



Giá vàng còn được hậu thuẫn phần nào khi nhu cầu vàng vật chất bắt đầu nhích lên tại thị trường châu Á, sau nhiều tháng "bất động", thậm chí yếu đi, trước đó.



Đóng cửa phiên cuối tuần 5/9, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên chốt tuần ở 1.266,05 USD/ounce.



Tuy vậy, tính chung cả tuần, kim loại quý này bị mất 1,6% giá trị, đánh dấu tuần thứ ba mất giá trong vòng bốn tuần qua.



Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 chốt phiên cuối tuần cũng tăng thêm 80 xu Mỹ lên 1.267,30 USD/ounce.

Theo TTXVN