Vàng giảm mạnh xống dưới 21 triệu đồng

Giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC tại TP HCM giảm mạnh lần lượt 130.000 - 100.000 đồng mỗi lượng so với chiều qua, xuống còn 20,98 - 21,16 triệu đồng. Tại Hà Nội, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 20,98 - 21,08 triệu đồng lúc 9h sáng nay, giảm giá bán ra 140.000 đồng và mua vào 110.000 đồng so với chiều tối 12/6.

Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng vật chất đi xuống mạnh mẽ vào cuối tuần. Tuy nhiên, mức giảm này vẫn chưa tương ứng với thế giới.

Vàng quốc tế trong phiên giao dịch sáng và chiều qua lặp lại kịch bản của ngày trước đó - đi ngang trong phiên châu Á và rơi mạnh trong phiên Âu. Tuy nhiên, trong khi kim loại quý leo dốc và vượt 960 USD hôm 11/6, giá trong phiên tối qua rơi xuống có lúc gần chạm 935 USD. Đóng cửa phiên giao dịch, vàng chốt tuần tại 938,3 USD mỗi ounce, giảm 16.7 USD so với mở cửa.

Vàng giao tháng 8 giảm 21,30 USD, tương đương với 2,2%, xuống 940,70 USD trên sàn giao dịch tương lai tại New York, mức thấp nhất kể từ ngày 19/5.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương, mỗi lượng vàng thế giới đang có giá 20,23 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu), thấp hơn giá trong nước trung bình 800.000 đồng. Gần đây, giá vàng trong nước có xu hướng tăng cao so với thế giới do nhập khẩu bị hạn chế. Cùng lúc đó, doanh nghiệp thường phải nhập vàng với tỷ giá cao hơn niêm yết của các ngân hàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch 800.000 đồng cao hơn nhiều so với thông thường.

Trong khi thị trường vật chất ảm đạm, giao dịch tại các sàn vàng như ACB, VGB vẫn khá sôi động. Với diễn biến giảm mạnh ngày hôm qua, những nhà đầu tư phán đoán đúng đã thắng đậm sau khi liên tục đánh xuống. Tuy nhiên, nếu tính toán sai dẫn đến tiếp tục ôm vàng hoặc đánh lên, thua lỗ có thể khiến nhà đầu tư trắng tay chỉ sau một đêm. Do đó, nhiều người vẫn chỉ cảm thấy an toàn với thị trường vật chất, và đang ấp ủ dự định mua vào khi giá tiếp tục giảm.

Những lý do dìm giá thời gian gần đây đều là nguyên nhân ngắn hạn. Trong khi đó, về dài hạn, nguy cơ lạm phát từ các gói kích thích kinh tế hàng trăm tỷ USD vẫn sẽ hỗ trợ thị trường kim loại quý.

Dollar tăng giá mạnh sau 4 ngày đi xuống so với đồng euro. Hôm qua, nhiều thông tin cho thấy sản xuất công nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm 1,9%. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Jean-Claude Trichet kết luận rằng tình hình kinh tế khu vực đang khó khăn và không thể đoán trước. Trong khi đó, lòng tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên, theo báo cáo đưa ra ngày hôm qua.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang ngóng chờ tin tức từ cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khối G8, tổ chức hôm qua và hôm nay tại thành phố Lecce, Italy.