Vàng giảm nhẹ, chênh lệch trên 2,8 triệu đồng/lượng

Vàng giảm nhẹ nhưng vẫn trên 38 triệu đồng/lượng (ảnh: AH).



Theo An Hạ (DT)



Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 3/9, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 38,25 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,39 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 38,26 triệu đồng/lượng - 38,38 triệu đồng/lượng.So với mức giá chiều qua, vàng SJC được DOJI điều chỉnh giảm nhẹ mỗi chiều 30.000 đồng/lượng và 70.000 đồng/lượng. Lúc hơn 13h hôm qua, giá vàng SJC được DOJI niêm yết trên trang web của tập đoàn này ở mức 38,28 triệu đồng/lượng - 38,46 triệu đồng/lượng.Theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở mức 38,22 triệu đồng/lượng - 38,42 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ mỗi chiều 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 31/8.Cũng trong sáng nay, Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá vàng cho thị trường Hà Nội ở mức 38,25 triệu đồng/lượng - 38,4 triệu đồng/lượng, giá không thay đổi so với trước kỳ nghỉ lễ.Với các mức giá trên, vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 2,85 triệu đồng/lượng.Trên thị trường thế giới, lúc 8h40 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm 4,5 USD, giao dịch ở mức 1.392 USD/ounce.Còn sàn Comex phiên hôm qua đóng cửa, các giao dịch được tính sang phiên hôm nay (3/9). Do vậy khối lượng giao dịch ngày 2/9 thấp hơn tới 61% so với trung bình 100 ngày.Sau khi lao dốc mạnh đầu sáng qua, giá vàng nhanh chóng phục hồi trở lại và đi ngang chiều qua. Giá vàng tiếp tục duy trì dưới mốc 1.400 USD/ounce phiên thứ 3 liên tiếp do tâm lý thận trọng chờ đợi diễn biến từ Syria và động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).Thị trường đang tiếp tục chờ đợi diễn biến mới nhất từ Syria. Hiện tại, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đồng ý sẽ thảo luận vấn đề đưa quân đội tấn công Syria khi các nhà làm luật làm việc trở lại vào ngày 9/9 tới. Tuần trước, Quốc hội Anh vừa bác bỏ kế hoạch tấn công Syria.Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ để làm cơ sở xác định thời gian Fed sẽ cắt giảm chương trình nới lỏng tiền tệ.Về diễn biến giá vàng tuần này, theo khảo sát của Bloomberg trong 34 chuyên gia trả lời thì có tới 23 người nhận định giá vàng tăng tiếp. 6 người cho rằng giá giảm và 5 người trung lập. Tỷ lệ người nhận định giá lên đạt cao nhất kể từ 8/3. Trong tháng 9, thị trường vàng quan tâm nhiều nhất đến cuộc họp của Fed về việc liệu có bắt đầu cắt giảm quy mô kích thích kinh tế ngay trong tháng này không.Theo số liệu từ Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng vật chất tăng mạnh, dự báo tiêu thụ vàng của Trung Quốc và Ấn Độ đạt 1.000 tấn vàng năm nay. Doanh số bán vàng xu của Sở đúc tiền Áo tăng 79% trong 7 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái…