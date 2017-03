Vàng giảm nhẹ, USD tự do tăng lên 20.300 đồng

Vàng miếng SJC mở cửa ngày giao dịch ở mức mua vào là 32,81 triệu đồng/lượng, bán ra là 32,86 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong ngày giá vàng đã được điều chỉnh giảm, có lúc mức mua vào là 32,77 triệu đồng/lượng, bán ra là 32,82 triệu đồng/lượng. Giá đóng cửa bằng với mức giá mở cửa ngày giao dịch.

Giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn giá thế giới do tỉ giá USD tự do sáng qua tăng thêm 50 VND/USD khiến giá vàng thế giới quy đổi tăng theo. Giá thu mua vàng được các DN niêm yết khá đồng đều nhưng giá bán lại có sự khác biệt lớn giữa Hà Nội và TP.HCM. Một số DN tại Hà Nội báo giá bán ra cao hơn 80.000 đồng/lượng so với thị trường tại TP.HCM.

Nếu giảm cùng biên độ 1,1% của giá vàng thế giới thì giá vàng trong nước hôm qua phải giảm 350.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, do tỉ giá USD thị trường tự do tại Hà Nội và TP.HCM có sự vênh nhau nên kéo theo giá vàng tại hai thị trường này cũng có sự vênh nhau khá cách biệt.

Cuối giờ chiều qua, tỉ giá USD thị trường tự do tại TP.HCM mua vào là 20.250 VND/USD, bán ra là 20.300 VND/USD. Trong khi đó, tại Hà Nội, giá USD thị trường tự do đẩy lên mức mua vào là 20.210 VND/USD, bán ra là 20.240 VND/USD. So với ngày 27-10, giá USD thị trường tự do ở TP.HCM và Hà Nội đều tăng khoảng 50 VND/USD.

THANH HẢI