Vàng giảm nhưng vẫn cao hơn thế giới trên 3 triệu đồng/lượng

Mở cửa thị trường vàng miếng sáng nay 20/10, lúc 8h30, giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 46,52 triệu đồng/lượng (mua vào) - 46,72 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương đương mỗi chiều 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng trong nước hiện đang đắt hơn giá thế giới 3 triệu đồng/lượng.

Tại các thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Càu Mau, Kiên Giang… giá vàng được công ty này niêm yết giao dịch ở mức 46,52 triệu đồng/lượng- 46,74 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 46,52 triệu đồng/lượng - 46,72 triệu đồng/lượng, giảm tới 250.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với chiều qua. Đến 9h, Công ty VBĐQ Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 46,5 triệu đồng/lượng - 46,7 triệu đồng/lượng, giảm 220.000 đồng/lượng và 160.000 đồng/lượng.

Như vậy, so với thứ 7 tuần trước, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 800.000 đồng/lượng. Còn so với thế giới, giá vàng trong nước đang cao hơn 3,14 triệu đồng/lượng (đã trừ chi phí). Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM cho biết: Từ đầu tháng 10 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần cấp phép gia công vàng móp méo và chuyển đổi vàng miếng các thương hiệu khác sang vàng miếng SJC, tổng cộng hơn 22.400 lượng. Như vậy, từ cuối tháng 9 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ba lần cấp phép chuyển đổi vàng miếng phi SJC cũng như gia công vàng móp méo, tổng cộng hơn 372.000 lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng có phiên giảm mạnh nhất 3 tháng qua do nhà đầu tư bán tháo hàng hóa trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều rủi ro. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá vàng miếng trong nước điều chỉnh giảm.

Lúc 6h30 sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch có biên độ giảm tới 21,1 USD so với phiên trước, xuống còn 1.720,5 USD/ounce - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7.



Giá vàng giao tháng 12 giảm 20,7 USD xuống còn 1.724 USD/ounce. Khối lượng giao dịch thấp hơn 10% so với trung bình 30 ngày.



Tính trong tuần này, giá vàng giảm gần 2%, tuần giảm mạnh nhất 4 tháng.



Ngoài việc nhà đầu tư bán tháo hàng hóa trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều rủi ro, giá vàng trong tuần này còn đối mặt với nhiều số liệu kinh tế thất vọng về thất nghiệp Mỹ, doanh số bán nhà Mỹ, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.



Giới quan sát thị trường cho hay, áp lực bán tháo sẽ còn ảnh hưởng mạnh hơn nữa lên giá vàng khi ngay tuần trước đó, các quỹ phòng hộ mua ròng nhiều nhất 14 tháng.

Theo An Hạ (Dân trí)