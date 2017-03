Vàng giảm xuống 2,866 triệu đồng/chỉ, USD tăng kịch trần

Theo công bố từ Công ty CP SJC Hà Nội, lúc 9h30 hôm nay, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 2,86 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 2,866 triệu đồng/chỉ (bán ra). Vàng miếng của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 2,858 triệu đồng/chỉ - 2,866 triệu đồng/chỉ, giảm 7.000 đồng/chỉ so với chốt phiên chiều qua.



Tại TPHCM, vàng SBJ của Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,861 triệu đồng/chỉ - 2,865 triệu đồng/chỉ; vàng SJC có giá 2,859 triệu đồng/chỉ - 2,867 triệu đồng/chỉ.



Giao dịch trên thị trường vàng trong nước tương đối cầm chừng, thế nên biên độ dao động giữa mua vào - bán ra được các doanh nghiệp vàng niêm yết rất hẹp nhằm kích thích nhu cầu đầu tư của người dân.



Giá vàng thế giới giảm theo xu hướng chung của giá vàng thế giới. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 12/2010 hạ 30 cent, xuống 1.228,5 USD/ounce, do đồng USD mạnh lên so với đồng Euro. Sáng nay 24/8, giá vàng giao ngay trên Kitco.com có biên độ giảm 5 USD, tạm giao dịch ở mức 1.220,9 USD/ounce.



Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan tâm đến vàng bởi nhiều số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này bao gồm doanh số bán nhà, số lượng người thất nghiệp lần đầu vào GDP dự kiến sẽ khiến họ thất vọng.



Đến với thị trường ngoại tệ, khối ngân hàng thương mại đòng loạt tăng giá USD lên mức kịch trần cho phép là 19.500 VND (bán ra). Còn tại thị trường tự do, giá USD giữ nguyên mức giá bán của hôm qua, ở mức 19.500 VND - 19.520 VND.



Theo Hương Hiền (HNM)