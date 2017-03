Vàng giảm xuống sát 43 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, giá vàng SBJ tiếp tục giảm 250.000 - 150.000 đồng so với sáng qua, sau khi hạ mức tương tự vào sáng 27/12. Đến 9h, doanh nghiệp này tiếp tục hạ thêm 100.000 đến 200.000 đồng ở cả hai chiều, đưa thu mua xuống 42,70 triệu đồng, trong khi giá bán còn 43,10 triệu đồng một lượng.



Cùng lúc đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI đưa niêm yết mua vàng xuống dưới 43 triệu đồng, còn 42,88 triệu đồng tính đến 9h sáng nay. Chiều bán cũng hạ 270.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, còn 43,13 triệu đồng.



Còn tại TP HCM, giá mua vàng còn thấp hơn nữa, chỉ ở 42,68 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán SJC cũng rẻ hơn ở Hà Nội, còn 43,08 triệu đồng tính đến 9h35.



Lượng giao dịch trên thị trường vẫn chủ yếu là mua vào, với lực mua tăng khá mạnh khi giá ngày càng xuống thấp. DOJI cho biết hôm qua, Tập đoàn này mua vào bán ra được 2.000 lượng, cao gấp 4 lần so với hôm đầu tuần.



Thị trường thế giới tiếp tục đi xuống trong đợt nghỉ lễ cuối năm, bất chấp việc dầu thô và các loại hàng hóa khác tăng giá nhẹ khi đồng đôla giảm điểm. Đà bán diễn ra khi hợp đồng vàng tháng một đã đến ngày hết hạn.



Vàng đang hướng đến mức giảm 9% trong tháng 12 và triển vọng phục hồi trong ngắn hạn khá mờ mịt, khi giá đã xuống dưới các ngưỡng hỗ trợ gần nhất. Giới chuyên gia cho rằng chỉ khi biểu đồ tiến lên gần đường trung bình của 200 ngày ở 1.628 USD, cơ may phục hồi mới xuất hiện.



Sáng nay, thị trường tiếp tục đi xuống mức thấp nhất suốt 1 tuần lễ ở 1.588,10 USD tính đến 9h21 theo giờ Hà Nội.



Mặc dù vậy, tính đến thời điểm này, vàng đã tăng 12% giá trị trong năm nay, và là một trong những loại hàng hóa có mức tăng khá nhất 2011, trong thời điểm nước Mỹ đối diện nguy cơ suy thoái kép và châu Âu mắc kẹt với khủng hoảng nợ.





Theo Thanh Bình (VNE)