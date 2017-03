Vàng giữ mức 35,7 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC hôm qua (23-11) giao dịch ở mức mua vào là 35,62 triệu đồng/lượng, bán ra là 35,67 triệu đồng/lượng. Đây là ngày thứ năm liên tiếp vàng trong nước giao dịch quanh mức này và khoảng cách mua bán đã rút ngắn ổn định ở mức 50.000 đồng/lượng,

Một số thương hiệu trên thị trường giao dịch cao hơn, vàng miếng SBJ của Sacombank lúc 16 giờ chiều qua niêm yết ở mức 35,65 triệu đồng/lượng, bán ra là 35,73 triệu đồng/lượng, thay đổi không đáng kể so với sáng qua.

Vàng quốc tế tăng mạnh, gần chạm mốc 1.370 USD/oz vào đầu phiên Âu. Giá vàng giao ngay đóng cửa phiên giao dịch hôm qua tại New York tăng 12,3 USD/oz (0,9%), đạt 1.367,4 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng sáng qua đóng cửa ở mức 1.365,36 USD/oz, chỉ tăng 5 USD/oz so với giá mở cửa đầu ngày và giảm 4 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York.

Giá USD trên thị trường tự do sáng qua giao dịch phổ biến ở mức mua vào là 21.150 VND/USD, bán ra là 21.200 VND/USD.

T.HẢI