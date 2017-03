Vàng hồi phục yếu ớt

Trong khi một số nhà đầu tư cho biết đang chờ đợi thời điểm giá tốt để mua vào thì phần lớn vẫn cho rằng, đầu tư lớn vào vàng ở thời điểm này không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Vàng chỉ là phương tiện cất trữ bảo toàn giá trị tốt nhất. Đầu tư lướt sóng khi giá còn ở mức cao như hiện nay không an toàn", một nhà đầu tư tại TP HCM cho hay.

Mở cửa đầu phiên sáng, vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 21,13 - 21,2 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, thương hiệu vàng miếng này có giá bán ra cao hơn 20.000 đồng. Với mức giá này, SJC đã tăng đúng 50.000 đồng so với giá đóng cửa chiều 9/6.

Phần lớn các ngân hàng có giá bán ra đối với thương hiệu vàng miếng quanh vùng 20,2 triệu đồng, tăng trung bình 30.000 đồng mỗi lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ hiện áp dụng giá mua vào, bán ra đối với vàng miếng Thần Tài Sacombank tương ứng 21,12 - 21,2 triệu đồng.

Giao dịch về vàng vật chất thị trường trong nước rất trầm lắng, cầu về vàng thấp dù giá vàng đã giảm gần 500.000 đồng mỗi lượng so với mức kỷ lục đạt được từ hai tuần trước.

Hầu hết trung tâm giao dịch vàng cùng tăng giá mạnh vào phiên tối qua. Trung tâm giao dịch vàng Vi Na VJC mở cửa đầu phiên sáng nay với mức giá tăng ngay cùng vàng thế giới. Hiện trung tâm này đang giữ mức khớp quanh vùng giá cao với 20,576 triệu đồng. Khối lượng khớp đầu phiên còn ít và chậm do tâm lý giới đầu tư thận trọng.

Vàng tăng trở lại ngay đầu phiên Châu Á ngày hôm qua với 954,9 USD một ounce. Dù thị trường có những bước điều chỉnh giảm về mức thấp nhất trong ngày với 947 USD nhưng vàng đã trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư bởi chứng khoán tăng điểm và đồng USD giảm giá mạnh sau những nhận định thời kỳ khủng hoảng sẽ sớm kết thúc.

Đồng USD giảm mạnh so với những ngoại tệ chính khác trong rổ tiền tệ ngay trước giờ mở cửa phiên New York. Xu hướng giảm này được tiếp diễn trong đã đẩy giá vàng lên cao nhất với 961,9 USD một ounce. Dù tăng giá khá tốt trong phiên New York nhưng giới chuyên gia vẫn cho rằng vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư thế giới khi triển vọng kinh tế hồi phục tốt hơn.

Đầu phiên sáng nay thị trường tiếp đà tăng giá nhẹ, vững nhưng chưa có đột biến lớn, dao động quanh 957 - 958 USD một ounce.