Vàng lại “đánh đu” với USD

Kết quả, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt mở đầu tuần mới ở xu thế giảm "kha khá".

Tính đến cuối buổi sáng nay tại các thị trường châu Á, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 917 USD/oz, giảm khoảng 8 USD/oz (0,9%) so với mức giá chốt phiên cuối tuần tại thị trường Mỹ. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 6/2008 giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) hiện ở mức 921,4 USD/oz, giảm 5,6 USD/oz so với phiên trước.

Giá vàng SJC niêm yết trên website công ty này là 1.794.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.804.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 10.000 đồng/chỉ so với dịp cuối tuần. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 8.000 đồng/chỉ so với thời điểm sáng thứ 7, còn 1.790.000 đồng/chỉ và 1.805.000 đồng/chỉ.

Có hai lý do khiến giá vàng thế giới sáng nay đi xuống ngày thứ 3 liên tiếp.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán sụt giảm tại Mỹ hôm thứ 6 tuần trước và tại châu Á sáng nay đang thúc đẩy giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán vàng ra để bù lỗ cho danh mục đầu tư chứng khoán. Thông tin gây sốc về lợi nhuận không như kỳ vọng của tập đoàn GE tại Mỹ đang tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thị trường châu Á sáng nay, khiến giới quan sát lo ngại về lợi nhuận của các công ty khác.

Đây là phản ứng ban đầu thường thấy của các nhà đầu tư vàng khi thị trường chứng khoán đi xuống. Nhưng nếu chứng khoán còn xuống nữa, vàng cũng có thể một kênh đầu tư “hút” vốn hơn.

Tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM, lượng giao dịch trong phiên sáng nay không có đột biến nào đáng kể. Tính đến cuối buổi sáng tại sàn này đã có 154.250 lượng vàng được giao dịch, với mức giá khớp lệnh cuối khoảng 17,96 triệu đồng/lượng. Sự thận trọng của giới đầu tư vàng trong nước thời điểm đầu tuần là điều hay gặp vì giới đầu tư thường có xu hướng chờ đợi những diễn biến mới trên thị trường châu Âu và Mỹ.

Lý do thứ hai cho sự phục hồi của USD là các quan chức G7 đang nhóm họp tại Washington (Mỹ) tỏ thái độ đặc biệt lo ngại về sự mất giá của đồng tiền này. Các quan chức đến từ các nước công nghiệp phát triển này cho rằng, sự “đánh đu” của USD có thể khiến kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu “tê liệt”.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, nhận định này của G7 chưa hẳn đồng nghĩa với nhóm này sắp sửa có các biện pháp can thiệp nhằm cứu vãn sự sụt giá của USD, nhưng trong trường hợp cần thiết, rất có thể những biện pháp như vậy sẽ được đưa ra. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường ngoại hối và sẽ hợp tác hành động một cách phù hợp”, tuyên bố của G7 cho biết.

Cuối buổi sáng nay tại Tokyo, giá USD đã trở lại ngưỡng 1 Euro tương đương với 1,57 USD, so với mức 1 Euro đổi được trên 1,58 USD cuối tuần trước tại Mỹ.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, tuyên bố của G7 sẽ tiếp tục có tác dụng cản sự rơi của USD trong những ngày tới. Tuy nhiên, những áp lực mất giá mới đối với đồng tiền này vẫn đang tiếp tục lơ lửng, gần nhất là trong ngày hôm nay, một báo cáo về tình hình tiêu dùng tại Mỹ sẽ được công bố.

Giá dầu thô thế giới hiện cũng đang trên đà giảm. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 trên thị trường châu Á cuối buổi sáng nay ở mức trên 109 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với giá chốt phiên liền trước tại New York.

Tại thị trường trong nước hôm nay, tỷ giá VND/USD không có biến động nhiều so với hai ngày cuối tuần. Tỷ giá do Vietcombank niêm yết là 16.070 VND/USD (mua vào) và 16.115 VND/USD (bán ra). Tỷ giá do Eximbank niêm yết là 16.073 VND/USD và 16.115 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá áp dụng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có cao hơn một chút, ở mức 16.090 VND/USD (mua vào) và 16.130 VND/USD (bán ra).