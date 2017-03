Vàng lại giảm giá, chênh lệch xuống dưới 3 triệu đồng/lượng

Mở cửa thị trường vàng trong nước lúc 9h sáng nay 28/10, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,35 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,31 triệu đồng/lượng - 37,34 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.



So với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng SJC tại hai thành phố lớn hiện được DOJI điều chỉnh tăng 10.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 40.000 đồng/lượng chiều bán ra.



Mở cửa thị trường sớm hơn, lúc 8h30, giá vàng SJC tại TPHCM được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 37,28 triệu đồng/lượng - 37,35 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ mỗi chiều 20.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.



Theo báo giá của Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội đầu phiên sáng nay giao dịch ở mức 37,29 triệu đồng/lượng - 37,34 triệu đồng/lượng, chiều mua vào giữ nguyên còn chiều bán ra giảm 50.000 đồng/lượng.



Với mức điều chỉnh giảm trên, vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 2,9 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, lúc 8h40, giá vàng giao ngay tại châu Á được Kitco.com điều chỉnh giảm hơn 1 USD, niêm yết giao dịch ở mức 1.351,6 USD/ounce.



Còn trái với dự báo, giá vàng thế giới tuần qua không giảm mà tiếp tục tăng. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng gần 6 USD/ounce, lên mức 1.352,9 USD/ounce.



Còn giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng 0,2%, lên mức 1.352,5 USD/ounce. Trước đó, giá vàng tăng chạm mức 1.356,4 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 20/9.



Như vậy chỉ trong hai tuần gần đây, giá vàng đã tăng khoảng 7%. Sở dĩ giá vàng tăng khá mạnh là do những dữ liệu kinh tế của Mỹ không đạt mức kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì gói kích thích kinh tế hiện tại đến đầu năm sau.



Trong tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là phiên họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và kỳ vọng cơ quan này tiếp tục bơm tiền khiến giá vàng có thể còn tăng.



Nhận định về giá vàng tuần này, 20/26 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, áp đảo so với 5 ý kiến ngược lại. Chỉ duy nhất một người cho rằng giá vàng sẽ dao động quanh mức hiện tại. Những người tham gia khảo sát này của Kitco bao gồm nhà kinh doanh vàng, ngân hàng đầu tư, nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ và các chuyên gia phân tích kỹ thuật.





Theo An Hạ (DT)