Vàng lại giảm mạnh, chênh lệch thu hẹp dần

Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 12/7, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ Doji niêm yết giao dịch ở mức 37,12 triệu đồng/lượng (mua vào) - 37,64 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,13 triệu đồng/lượng - 37,63 triệu đồng/lượng với giao dịch bán buôn.

So với chốt phiên chiều qua, giá vàng SJC được Doji điều chỉnh giảm mỗi chiều 180.000 đồng/lượng và 60.000 đồng/lượng.

Cùng xu hướng giảm giá, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý giảm chiều mua vào 300.000 đồng/lượng còn chiều bán ra giữ nguyên, giao dịch ở mức 37,1 triệu đồng/lượng - 37,7 triệu đồng/lượng.

Theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện còn mức 37,05 triệu đồng/lượng - 37,65 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống ngân hàng, giá vàng SJC cũng được niêm yết giao dịch tương tự như các doanh nghiệp vàng. Sáng nay, vàng SJC được TienphongBank niêm yết giao dịch ở mức 37,12 triệu đồng/lượng - 37,64 triệu đồng/lượng; Techcombank ở mức 37,25 triệu đồng/lượng - 37,65 triệu đồng/lượng; Vietinbank ở mức 37,15 triệu đồng/lượng - 37,65 triệu đồng…

Với mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng trong nước hiện đã rút ngắn khoảng cách chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi còn 4,7 triệu đồng/lượng.

Nói về chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, Ngân hàng Tiên Phong cho biết: Việc các ngân hàng phải đóng trạng thái vàng trước ngày 30/6 lẽ ra có thể giảm bớt chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, song do một số lý do khách quan, Ngân hàng Nhà nước chưa thể quy định giá đấu thầu thấp hơn thị trường ở mức hợp lý, do đó chênh lệch giá vàng trong nước với giá vàng thế giới vẫn cao.

Trong tình hình giá vàng biến động mạnh hiện nay, việc người dân đầu tư vào vàng là rất rủi ro vì trong dài hạn giá vàng thế giới vẫn có xu hướng giảm mạnh, chênh lệch giá vàng trong nước cũng sẽ được rút ngắn ở mức hợp lý.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, vào lúc 9h30 sáng nay 12/7, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng thứ 43.

Tính từ phiên đấu thầu đầu tiên (ngày 28/3) đến 11/7, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 42 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.142.900 lượng trên tổng số 1.244.000 lượng chào thầu.

Trên thị trường thế giới, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco đảo chiều giảm với biên độ gần 2 USD, giao dịch ở mức 1.283,9 USD/ounce. Phiên trước đó, giá vàng tại đây tăng 21,6 USD/ounce.

Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên hôm qua 11/7 tăng 2,6%, lên 1.279,9 USD/ounce, mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 1/7. Trước đó, giá vàng có lúc chạm mốc 1.297,2 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 24/6.

Tính đến hôm qua, giá vàng có phiên tăng thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư quay trở lại với vàng sau tuyên bố của ông Ben Bernanke - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hôm 10/7. Ông Bernanke cho rằng, nền kinh tế Mỹ vẫn rất cần kích thích tiền tệ trong tương lai gần khi lạm phát thấp và tỷ lệ thất nghiệp.

Cũng theo ông Bernanke, Fed sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, và chỉ giảm dần quy mô chương trình mua trái phiếu từ cuối năm nay. Ngoài ra, biên bản họp tháng 6 của Fed cho thấy phần đông quan chức Fed vẫn muốn chờ thêm dấu hiệu phục hồi của thị trường việc làm trước khi cắt giảm gói mua trái phiếu.

Những yếu tố trên đã làm giảm những lo ngại về động thái của Ngân hàng Trung ương Mỹ, vốn đã đè nặng lên giá vàng trong 3 tuần qua. Thị trường chứng khoán, vàng cùng các hàng hóa khác ngay lập tức đi lên trong khi đồng USD mất giá.

Dù đã hồi phục 4 phiên liên tiếp nhưng giá vàng từ đầu năm tới nay vẫn giảm hơn 20%. Bỏ qua xu hướng vàng tăng giá mạnh trở lại vài phiên gần đây, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục bán vàng phiên thứ 4 liên tiếp, lượng nắm giữ giảm còn 939,07 tấn, thấp nhất kể từ tháng 2/2009.

