Vàng lại giảm mạnh, chênh lệch vẫn 6 triệu đồng/lượng

Cụ thể, lúc 9h sáng nay 17/4, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết giao dịch của công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 40,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 40,85 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm mỗi chiều 350.000 đồng/lượng và 450.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng SJC qua niêm yết của Công ty Vàng Phú Quý giao dịch ở mức 40,25 triệu đồng/lượng - 40,95 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 350.000 đồng/lượng và 450.000 đồng/lượng.

Còn tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 40,2 triệu đồng/lượng - 40,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Trước đó, mở cửa thị trường lúc hơn 8h, giá vàng SJC tại Hà Nội qua niêm yết giao dịch của Công ty CP SJC Hà Nội ở mức 40,25 triệu đồng/lượng - 40,95 triệu đồng/lượng, điều chỉnh giảm mỗi chiều 250.000 đồng/lượng và 350.000 đồng/lượng.

Cũng hơn 8h, tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 40,3 triệu đồng/lượng - 41 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Với các mức điều chỉnh trên, hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 6 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (17/4), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 40.000 lượng vàng với mức giá tham chiếu là 40,2 triệu đồng/lượng. Đây là phiên đấu thầu chào bán vàng miếng lần thứ 8 của Ngân hàng Nhà nước.

Hôm qua 16/4, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 7, với khối lượng chào bán 26.000 lượng vàng. Trong phiên này, trong 21 doanh nghiệp và ngân hàng tham gia có tổng cộng 11 doanh nghiệp trúng thầu với số lượng là 25.700 lượng. Giá sàn được Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho phiên sáng nay là 38,67 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán ra thị trường của doanh nghiệp gần 1 triệu đồng/lượng tại cùng thời điểm.

Như vậy, tính chung cho 7 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 183.900 lượng vàng SJC, tương đương hơn 7 tấn vàng được “bơm” ra thị trường.

Trên thị trường thế giới, lúc 8h30 sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á qua trang Kitco.com có biên độ tăng hơn 6 USD, lên mức 1.375,6 USD/ounce. Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 6 chốt phiên tăng 1,9%, lên 1.387,4 USD/ounce - phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 13/9.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm qua nhờ hoạt động mua vàng vật chất khi giá rơi xuống mức thấp nhất hai năm, cộng với hoạt động mua bù bán của nhà đầu tư. Dù trước đó, giá vàng đã giảm tới 13%, là mức giảm mạnh nhất 3 thập kỷ. Cả thị trường vàng “hoảng loạn” khi một lượng vàng khổng lồ được giới đầu tư bán tháo nhằm cắt lỗ.

So với mức cao kỷ lục hồi tháng 9 năm 2011, giá vàng hiện đã giảm 28% và cũng mất 20% kể từ cuối năm ngoái tới nay. Khối lượng giao dịch trên sàn kỳ hạn vẫn cao, song so với phiên giao dịch kỷ lục 700.000 lots của ngày 15/4 thì đã giảm hẳn. Ghi nhận của Reuters cho thấy, thị trường đã có 463.000 hợp đồng giao dịch phiên qua, gấp hơn 2 lần so với trung bình 30 ngày.

Theo Exchange Traded Gold, hôm qua 16/4, quỹ tín thác vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ra 8,423 tấn vàng. Qua 6 phiên liên tiếp bán ra, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới bán tổng cộng gần 60 tấn vàng. Từ đầu năm đến nay, quỹ đã bán ròng tổng cộng khoảng 204 tấn vàng, sau khi mua ròng 96,25 tấn trong năm 2012.

SPDR Gold Trust liên tục bán vàng ra từ đầu năm đến nay khi nhiều nhà đầu tư đang dần rời bỏ vàng. Trong đó phải kể đến tỷ phú đầu cơ George Soros, khi ông bán ra 55% cổ phần của mình tại SPDR Gold Trust trong quý IV năm ngoái.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, triển vọng giá vàng trong dài hạn vẫn rất khả quan. Lạm phát sẽ tăng cao hơn trong vòng 5 năm tới chứ không giảm đi. Bên cạnh đó, những chính sách tiền tệ nới lỏng và sự kiện đánh thuế tiền gửi tiết kiệm tại Síp sẽ khiến người ta phải có những lựa chọn thay thế để tích trữ tài sản.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ khi thống đốc ngân hàng trung ương Sri Lanka cho biết, giá vàng giảm là cơ hội tốt để các ngân hàng trung ương mua vào. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng cho biết, việc giá giảm không phải là điều quá lo ngại vì nắm giữ vàng là một phần trong chiến lược dài hạn của nước này. Ngân hàng trung ương Nam Phi cũng tuyên bố không thay đổi chính sách dự trữ vàng.

Theo An Hạ (Dân trí)