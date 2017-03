Vàng lại mất mốc 46 triệu đồng

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá ở cả hai chiều mua và bán sau khi thị trường quốc tế đi xuống từ đầu ngày.



Lúc 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 45,62 - 45,82 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 200.000 đồng . So với cùng thời điểm sáng thứ bảy, giá hiện rẻ hơn 200.000 đồng một lượng.



Sacombank-SBJ vào đầu ngay giảm mạnh giá bán ra còn 45,65 triệu đồng, mất 350.000 đồng so với mức 46 triệu đồng vào cuối tuần. Tuy nhiên giá phục hồi nhẹ lên 45,80 triệu đồng vào 8h45, trong khi thu mua đứng ở 45,70 triệu đồng.



Thị trường lại đi xuống sau khi phục hồi nhẹ vào cuối tuần. Từ hôm 8/11 đến nay, thị trường vàng dao động quanh mức 46 triệu đồng một lượng. Không khí mua bán vẫn chưa được cải thiện. Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, giao dịch tương đối trầm lắng. Tổng lượng mua vào bán ra của Tập đoàn DOJI đạt khoảng 300 lượng



Trong khi đó trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mất nửa phần trăm sáng nay sau khi đã có một tuần giảm giá lớn nhất kể từ cuối tháng 9. Tính đến 9h20 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.718,60 USD, mất 6,20 USD so với mở cửa.



Tuần trước, mỗi ounce vàng đã mất 3%. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá đường trung bình 50 ngày đã gần xuống dưới đường trung bình 100 ngày, dấu hiệu cho thấy có xu hướng giảm trong ngắn hạn.





Theo Thanh Bình (VNE)