Vàng lại tăng giá, chênh lệch được rút ngắn

Vàng tăng vọt lên mức 38,1 triệu đồng/lượng (ảnh: AH).



Theo An Hạ (DT)



Lúc 9h30 sáng nay 21/8, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI điều chỉnh tăng mỗi chiều 140.000 đồng và 60.000 đồng/lượng, lên mức 37,98 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,1 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,99 triệu đồng/lượng - 38,09 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.Theo báo giá của Công ty CP Đầu tư Vàng phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở mức 37,95 triệu đồng/lượng - 38,12 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ mỗi chiều 30.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.Còn tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 37,8 triệu đồng/lượng - 38,1 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.Dù tăng trong nước phiên sáng nay điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới nhưng mức tăng không tương xứng. Do đó, chênh lệch giá giữa hai thị trường được co hẹp xuống mức 3,15 triệu đồng/lượng so với mức 3,4 triệu đồng/lượng của chiều hôm qua. Đây là mức chênh lệch thấp nhất giữa hai thị trường, kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tổ chức các phiên đấu thầu bán vàng, cung ứng nguồn hàng ra thị trường.Trên thị trường thế giới, giá vàng có phiên tăng thứ 4 liên tiếp sau khi đồng USD suy yếu, giới đầu tư quay trở lại với vàng như là một tài sản thay thế.Lúc 9h sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á được Kitco.com niêm yết giao dịch ở mức 1.372,7 USD/ounce, biên độ tăng gần 2 USD. Trước đó, giá vàng có lúc còn vượt 1.375 USD/ounce.Còn chốt phiên hôm qua, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng 0,5%, lên mức 1.372,6 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng kỳ hạn cũng có mức tăng ấn tượng 4,5%.Hôm nay, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản họp Ủy ban thị trường mở tháng 7. Dựa vào biên bản này, các nhà đầu tư có thể suy đoán về những quyết sách của Fed.Theo đánh giá của giới chuyên gia, động thái của Fed có tác động mạnh tới thị trường vàng. Còn nhớ vào giai đoạn từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2011, Fed bơm 2 nghìn tỷ USD vào thị trường, kích thích kinh tế Mỹ đã khiến giá vàng tăng tới 70%.Hôm qua, chỉ số Dollar - chỉ số đo lường tỷ giá USD với 10 đồng tiền tệ giao dịch chính trên thế giới - giảm hơn 0,4%. Đây là phiên đầu tiên trong 3 phiên USD mất giá. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tăng 3,7%, còn vàng giảm 19%.Nhưng đến sáng nay, giá USD đã bật tăng trở lại trước dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm dần kích thích tiền tệ. Lúc 9h20 sáng nay, USD tăng 0,3% so với đồng Yên, lên 97,55 yên/USD sau khi giảm 0,3% phiên hôm qua.