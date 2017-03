Vàng lại tăng mạnh, chênh lệch giảm dần

Lúc 9h20 sáng nay 24/8, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,92 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,06 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,93 triệu đồng/lượng - 38,05 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.



So với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC phiên sáng nay được DOJI điều chỉnh tăng 120.000 đồng/lượng và 160.000 đồng/lượng mỗi chiều.



Theo báo giá của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 37,9 triệu đồng/lượng - 38,1 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng so với chiều qua.



Tại TPHCM, giá vàng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giao dịch ở mức 37,8 triệu đồng/lượng - 38,1 triệu đồng/lượng, tăng 120.000 đồng/lượng và 220.000 đồng/lượng mỗi chiều.



Với mức điều chỉnh tăng như trên, tuần này,giá vàng SJC vẫn giảm hơn 100.000 đồng/lượng. Vào sáng thứ 7 tuần trước, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 38,02 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,22 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 38,03 triệu đồng/lượng và 38,21 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.



Tuần này, Ngân hàng Nhà nước tổ chức 2 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Tính từ ngày 28/3 đến 23/8, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 55 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.477.800 lượng trên tổng số 1.582.000 lượng chào thầu.



Do đã có một khối lượng vàng lớn được cung ứng ra thị trường nên khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chỉ còn 2,4 triệu đồng/lượng.







Giá vàng tăng qua mốc 38 triệu đồng/lượng (ảnh: AH).



Theo An Hạ (DT)



Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng vọt sau thông tin doanh số bán nhà mới của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo. Tính đến 9h sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á có biên độ tăng gần 22 USD, lên mức 1.397,8 USD/ounce. Trong phiên trước đó, giá vàng tăng chạm 1.400,38 USD/ounce, mức cao nhất kể từ 7/6.Còn chốt phiên hôm qua, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng 1,8%, lên mức 1.395 USD/ounce. Sau khi kết thúc phiên, trên bảng điện tử, giá vàng giao dịch kỳ hạn tăng tiếp chạm mốc 1.399,9 USD/ounce.Giá vàng thế giới tăng mạnh gần 2% trong phiên giao dịch hôm qua, chạm mức cao nhất trong hơn 2 tháng trở lại đây bởi kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc giảm chương trình kích thích kinh tế sau thông tin không mấy khả quan của thị trường nhà ở.Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ thông báo doanh số bán nhà mới tháng 7 lao dốc hơn 13%, giảm mạnh nhất hơn 3 năm qua. Doanh số này chỉ đạt 394.000 nhà, thấp hơn nhiều dự báo 487.000 của các chuyên gia.Theo các nhà phân tích, doanh số bán nhà mới xấu hơn so với dự đoán ngay cả trong tháng mà Fed vẫn cam kết duy trì các gói QE, đồng nghĩa với việc Fed chưa thể dừng ngay gói kích thích cũng như các chính sách tiền tệ nới lỏng.Còn theo biên bản họp Ủy ban thị trường mở của Fed trong tháng 7 cho biết, các quan chức đồng thuận với kế hoạch sớm giảm nới lỏng tiền tệ của chủ tịch Ben Bernanke nếu nền kinh tế phục hồi.Trên thị trường, nhu cầu vàng vật chất ở châu Á tăng khá mạnh. Hội đồng vàng thế giới dự báo, tiêu thụ vàng vật chất sẽ vượt trên 1.000 tấn vàng trong năm nay ở 2 nhà tiêu thụ lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.Phiên hôm qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua vào 6,6 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 920,13 tấn, trị giá 40,74 tỷ USD. Tính chung trong tuần này, quỹ này mua ròng gần 5 tấn vàng.Còn từ đầu năm đến nay, quỹ bán tổng cộng hơn 430 tấn vàng trong khi năm ngoái mua ròng 96 tấn do nhà đầu tư mất niềm tin vào vai trò lưu trữ giá trị của kim loại quý.Theo nhận định của Ngân hàng Tiên Phong, giá vàng tăng cho thấy nền kinh tế Mỹ còn nhiều khó khăn. Trong dài hạn, giá vàng tăng hay giảm phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là tình hình kinh tế Mỹ từ nay đến cuối năm có phục hồi vững chắc hay không. Có thể thấy gần đây nội bộ của Fed có sự phân hóa mạnh, một số theo trường phái ủng hộ chính sách nới lỏngtiền tệ, một số không ủng hộ chính sách này. Bản thân Chủ tịch Fed - ông Bernanke là người theo trường phái ủng hộ chính sách nới lỏng tiền tệ cũng đã phải giữ thái độ trung hòa.Nhìn chung, “giá vàng diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào sức khỏe nền kinh tế Mỹ và toan tính của các nước lớn, do đó các nhà đầu tư cần thận trọng khi mua vàng để tránh thiệt hại”, ngân hàng này nhấn mạnh.