Vàng lại trượt giá, giao dịch cầm chừng

Giá dầu thô giữ trên mức 71 USD/thùng nhờ có thêm nhiều thông tin kinh tế khả quan được phát đi.

Giá vàng quanh quẩn ngưỡng 21 triệu đồng/lượng

Giữa buổi sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước phổ biến ở mức dưới 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và không đầy 2.100.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm chừng 5.000 đồng/chỉ so với giá áp dụng sáng qua.

Tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC ở thời điểm 9h30 sáng ở mức 2.088.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.098.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long mua vào và bán ra lần lượt là 2.089.000 đồng/chỉ và 2.097.000 đồng/chỉ.

Với mức giá vàng xoay quanh 21 triệu đồng/lượng trong những phiên giao dịch gần đây, giao dịch vàng miếng kéo dài trạng thái ảm đạm, hoạt động mua vào và bán ra cùng hạn chế. Thông tin từ các công ty kim hoàn lớn như SJC, PNJ… đều cho thấy khối lượng giao dịch cầm chừng ở mức vài trăm lượng mỗi ngày.

Đại diện của PNJ Hà Nội cho biết, ngày hôm qua, công ty mua vào khoảng 500 lượng vàng và bán ra một khối lượng tương đương. Đại diện của SJC Hà Nội cho hay, khối lượng giao dịch tại cửa hàng hôm qua đạt hơn 400 lượng bán ra và khoảng 150 lượng mua vào.

Giá vàng miếng SBJ giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Sacombank giữa buổi sáng nay đứng ở mức 2.089.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.095.000 đồng/chỉ (bán ra). Vàng Phượng Hoàng giao dịch tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng thời điểm tương ứng là 2.090.000 đồng/chỉ và 2.097.000 đồng/chỉ.

Bà Hoàng Minh Lan, cửa hàng trưởng SJC Hà Nội nhận định, khách mua vàng vào ở thời điểm hiện nay đa phần là những người đã bán ra khi giá vàng trên 21 triệu đồng/lượng. Khi giá vàng giảm về mức dưới 21 triệu đồng/lượng, những đối tượng này lại nhanh chóng mua vào để bảo toàn vốn.

Tuy nhiên, cũng theo bà Lan, đa phần trong số những khách này là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, mua với tâm lý tích trữ, nên khối lượng mua không lớn. “Những nhà đầu tư lớn đều đã bán vàng ở mức giá dưới 20 triệu đồng/lượng nên họ chưa mua vào ở mức giá như hiện nay. Để giao dịch tăng mạnh, giá vàng có lẽ phải xuống dưới 20 triệu đồng/lượng”, bà Lan nói.

Nhà kinh doanh này nhận định thêm, những người bán vàng ra ở thời điểm hiện nay đều vì lý do cần tiền mặt cho mục đích nào đó, vì với rủi ro lạm phát được dự báo, những ai đang có vàng vẫn muốn nắm giữ vàng cho an toàn.

Trên sàn giao dịch vàng SBJ, khối lượng giao dịch phiên sáng nay tiếp tục đạt mức cao. Ở thời điểm 10h25, tại sàn này đã có gần 305.000 lượng vàng được khớp lệnh, với giá dao động trong khoảng 20,01-20,20 triệu đồng/lượng.

USD phục hồi, giá vàng quốc tế giảm

Do sự tăng giá của đồng USD, giá vàng thế giới phiên hôm qua lại trượt nhẹ sau hai phiên phục hồi yếu trước đó. Xu thế mạnh lên của USD trong một vài tuần trở lại đây đang là rào cản lớn nhất đối với khả năng tiến xa thêm của giá vàng. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát trở lại khi kinh tế thế giới phục hồi vẫn phát huy vai trò nâng đỡ giá vàng.

Kết thúc ngày giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 6,5 USD/oz (0,7%), còn 933,3 USD/oz. Sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng tăng nhẹ lên trên mức 935 USD/oz.

Tỷ giá của USD so với Euro hôm qua đã tăng, sau khi một loạt chỉ số kinh tế khả qua của Mỹ được phát đi cho thấy suy thoái ở nước này đã gần chạm đáy, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sớm điều chỉnh tăng lãi suất.

FED bang Philadelphia hôm qua cho biết, chỉ số kinh tế tổng quan của bang này trong tháng 6 đã phục hồi về mức âm 2,2 điểm từ mức âm 22,6 điểm trong tháng 5. Các chỉ số kinh tế chính của Mỹ trong tháng 5 do hãng nghiên cứu Conference Board thực hiện cũng tăng nhiều hơn dự báo trong tháng thứ hai liên tục.

Sáng nay, tại thị trường Tokyo, tỷ giá Euro/USD phổ biến ở mức 1 Euro tương đương hơn 1,39 USD, từ mức 1 Euro đổi được gần 1,40 USD ở sáng qua.

Dầu thô tăng giá nhẹ

Với những tín hiệu kinh tế khả quan hơn phát đi từ Mỹ và một số nền kinh tế khác của thế giới, giá dầu thô thế giới phiên hôm qua tăng nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7 tăng 0,34 USD/thùng, lên mức 71,37 USD/thùng. Vào lúc 10h44 sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu giao dịch điện tử tại New York tăng thêm 0,06 USD/thùng, lên 71,43 USD/thùng.

Giới quan sát nhận định, giá dầu đang được nhiều thông tin kinh tế tốt hỗ trợ, nhưng tạm thời chưa thể bứt phá mạnh hơn do nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới, nhất là nước Mỹ, còn yếu. Số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố tuần này cho thấy, tiêu thụ xăng dầu tại nước này trong 4 tuần trở lại đây bình quân ở mức 18,5 triệu thùng/ngày, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.953 VND/USD, tăng 2 VND/USD so với sáng qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.801 VND/USD.