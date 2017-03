Vàng lại xuống dưới 45 triệu đồng

Mở cửa ngày hôm nay, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 44,6-44,92 triệu đồng, giảm mạnh 200.000 đồng cả thu mua và bán ra so với đầu ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với mức giá đóng cửa ngày 6/2, giá hiện nay đắt hơn 50.000 đồng. Trong khi đó, tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng, ở 44,90 triệu đồng.



Hệ thống DOJI đến 8h45 sáng nay, mua bán lẻ vàng miếng 44,75-44,93 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này đều về dưới ngưỡng 45 triệu đồng, công bố mua bán quanh 44,79-44,89 triệu đồng. Tương tự, vàng miếng Sacombank-SBJ công bố giá mua bán tại 44,60-44,90 triệu đồng.



Hiện nay, tranh thủ giá vàng đang ở mức tương đối cao, nhiều người đã có động thái bán ra. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tổng lượng giao dịch của Tập đoàn DOJI đạt khoảng 1.300 lượng, trong đó khách hàng bán ra chiếm tới 60%.



Trong khi đó, ở phía Nam, lực mua bán có phần tương đương nhau. Hệ thống Công ty vàng SBJ ghi nhận, ngày đầu tuần giao dịch vẫn chưa có bước đột phá mới. Tổng khối lượng giao dịch gần 900 lượng, trong đó, khách mua vào chiếm khoảng 500 lượng.



Đại diện Công ty Sacombank-SBJ cho rằng, do cả nhu cầu mua vào và bán ra đều thấp nên giá vàng trong nước được dự báo sẽ chỉ dao động trong biên độ hẹp 44,65-44,95 triệu đồng.



Trên thị trường thế giới, trong ngày hôm qua các nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy khỏi tài sản rủi ro khi cuộc khủng hoảng nợ công khu vực châu Âu lại có nguy cơ bùng phát. Thông tin về sự bất đồng trong việc tái cơ cấu nợ giữa chính phủ Hy Lạp và các nhà đầu tư cá nhân đã giáng một đòn mạnh lên sự lạc quan thị trường khi mà trong vài ngày trước đây báo cáo cho biết thỏa thuận này đã gần tiến tới sự đồng thuận.



Theo đó, thị trường hàng hóa, kim loại quý và cả thị trường chứng khoán Âu - Mỹ tràn ngập sắc đỏ. Giá vàng cũng từ chỗ giao dịch ở mức cao trong phiên Á, ngay sau đó sụt giảm trước áp lực mạnh lên của đồng bạc xanh và đóng cửa giảm 5 USD, xuống còn 1.720 USD một ounce. Giá vàng giao tháng Tư trên sàn Comex của New York cũng xuống còn quanh 1.723 USD.



Bước sang giờ giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, kim loại quý đang có xu hướng đi lên. Tính đến 8h45 (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng đang giao dịch quanh 1.722,70 USD, tăng gần 3 USD so với mở cửa. Nếu căn cứ theo tỷ giá 21.100 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 43,80 triệu đồng (chưa gồm các loại phí).





Theo Lệ Thanh ( VNE)