Vàng lao dốc, đôla tăng vọt lên 21.450 đồng

Hầu hết các thương hiệu vàng miếng lớn sáng nay đưa giá bán vàng về 35,6 triệu đồng, giảm gần 100.000 đồng so với cuối tuần. Đây là mức thấp nhất trong 7 ngày vừa rồi.



Tuần qua, thị trường ít sóng lớn, giá biến động trong khoảng hẹp từ 35,6 đến 36,1 triệu đồng. Thương hiệu vàng miếng SBJ mở cửa sáng nay ở 35,59-35,69 triệu đồng mỗi lượng, mất từ 50.000 đến 80.000 đồng so với thứ bảy. Đến 8h40, sau 3 lần thay đổi giá, niêm yết bán SBJ chỉ còn 35,62 triệu đồng, chiều mua còn 35,56 triệu đồng.



Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng lớn báo giá bán ở 35,68 đến 35,70 triệu đồng tính đến 8h50. Hầu hết các nơi để chênh lệch giữa giá mua và bán lên 150.000 đồng. Trong khi vàng giảm giá, đôla trên thị trường tự do lại đều đặn tăng tốc từ hơn tuần nay. Sau khi tăng 30 đồng lên 21.350 đồng hôm thứ bảy, đến sáng nay giá bán vọt lên 21.430 đồng. Tại Hà Nội, có nơi báo giá mua và bán USD lên tới 21.350-21.450 đồng, sát với kỷ lục 21.500 đồng lập được hôm 9/11.



Hôm đó, thị trường vàng điên loạn khiến đôla được đà lao theo. Tuy nhiên, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho nhập khẩu vàng, không những giá vàng mà thị trường đôla cũng hạ nhiệt ngay lập tức. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đi xuống trong sáng đầu tuần do đồng đôla lấy lại đà tăng.



Tính đến 8h22 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.353,80 USD, mất tới 10,4 USD so với mở cửa. Tại châu Á sáng nay, đồng đôla lên mức cao nhất suốt 2 tháng so với yen Nhật. Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật cũng nhích 0,5% điểm sáng nay. Đồng yen giảm giá là yếu tố có lợi cho các nhà xuất khẩu nước này. Dầu thô quay lại mốc 84 USD một thùng. Mặc dù vậy, dự báo của Bloomberg cho rằng thị trường sẽ đi lên tuần này do những mối lo ngại về tình hình nợ nần tại châu Âu.





Theo Thanh Bình (VNE)