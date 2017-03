Vàng lập mốc lịch sử!

Tăng mạnh nhất là giá mua vào. Ngày 13-5, giá vàng SJC mua vào cao nhất chỉ đạt 20,01 triệu đồng/lượng, PNJ là 20 triệu đồng/lượng, tại thị trường tự do giá mua vào chỉ 19,98 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên ngày 16-5, các công ty vàng bạc đều thu hẹp hết mức khoảng cách giữa giá mua - giá bán để thu hút người dân bán vàng. SJC và PNJ đồng loạt niêm yết giá mua vào 20,05 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn giá bán ra 60.000 đồng/lượng. Tại các tiệm vàng, giá mua bán nhảy loạn xạ do rơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Các tiệm vàng khu vực chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) bán ra dao động 20,08-20,1 triệu đồng/lượng, giá mua vào biến động tùy nhu cầu từng tiệm, nằm trong phạm vi 20-20,05 triệu đồng/lượng. Có tiệm thu hẹp khoảng cách giữa giá mua - giá bán chỉ còn 30.000 đồng/lượng.

Giá vàng bốn số 9 (còn gọi là vàng nguyên liệu) cũng biến động rất mạnh. Nhiều tiệm vàng tại quận 1 và Phú Nhuận mua vào chỉ 19 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra ngang ngửa với vàng SJC: 20,05 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng liên tục thiết lập kỷ lục mới nhưng tình hình giao dịch chỉ cải thiện đôi chút do người dân không còn nhiều vàng để bán. Bà Nguyễn Thị Cúc, phó tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cho biết lượng mua vào trong ngày 16-5 tăng hơn 30% so với hôm 13-5. Tại các tiệm vàng, tình hình giao dịch ảm đạm hơn do người dân gần đây không còn mua vàng cất giữ nên không có để bán ra.

Nếu quy đổi từ giá vàng thế giới hiện tại là 930,9 USD/ounce, tỉ giá niêm yết 17.785 đồng/USD, mỗi lượng vàng có giá 20,21 triệu đồng/lượng, cao hơn giá bán ra trong nước 80.000-100.000 đồng/lượng. Với chênh lệch này, theo phó tổng giám đốc một công ty vàng, hoạt động mua bán chỉ phục vụ nhu cầu nội địa, chủ yếu là của giới đầu cơ và các công ty vàng cũng mua bán liền tay. Rất ít người dân dám mua vàng miếng lúc này vì lường trước khả năng chôn vốn, sinh lời không cao mà phải chịu chênh lệch giá mua - bán. Với mức tăng nằm trong biên độ hẹp như hiện nay, mua vàng trên sàn khả thi hơn.

Giá vàng tăng do lo ngại lạm phát ở Mỹ

Giá vàng thế giới đêm 15-5 đã tăng mạnh trong phiên giao dịch New York khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4-2009 tăng 0,3% - cao hơn mức dự đoán ban đầu khiến giới đầu cơ lo ngại lạm phát sớm quay trở lại. Trong đêm 15-5 có lúc giá vàng đạt gần 934 USD/ounce (20,24 triệu đồng/lượng), sau đó giảm nhẹ còn 930,9 USD/ounce (20,21 triệu đồng/lượng) lúc đóng cửa. Giá vàng càng “cứng” thêm do hỗ trợ từ tuyên bố của Trung Quốc - nước nắm lượng vàng lớn thứ 5 trên thế giới - sẽ tăng dự trữ ngoại hối bằng vàng từ 1,6% lên 3% trong vòng năm năm. Liền theo đó thị trường chứng khoán cũng quay đầu giảm.

Như vậy trong một tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 17,2 USD/ounce, tương đương 370.000 đồng/lượng. Hiện tại giới đầu cơ đang thổi phồng nỗi lo này để đẩy giá vàng lên. Tuy nhiên chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ lại cho rằng USD vẫn là đồng tiền mạnh, tài sản để cất giữ. Do đó, hiện tại thị trường vàng chỉ là đất để đầu cơ chứ không còn là nơi trú ngụ vốn.