Vàng lên 27,35 triệu đồng/lượng

Theo Hà Linh ( VNN)



Tới 10h sáng 19/11, giá vàng miếng SJC của Phú Quý và vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 27,1 triệu đồng/lượng (mua) và 27,35 triệu đồng/lượng (bán), so với mức 26,85 và 27,15 triệu đồng/lượng chiều qua.Giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ được niêm yết thấp hơn một chút là 27 và 27,2 triệu đồng/lượng.Giá vàng trong nước tăng khá mạnh là do vàng thế giới đêm qua có lúc đã lên tới 1.150 USD/ounce do có nhiều tín hiệu cho thấy nhu cầu đầu tư vào vàng đang đứng ở mức rất cao và có xu hướng tăng.Nhiều tín hiệu cho thấy, trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia dịch chuyển một phần dự trữ ngoại hối sang vàng. Gần đây nhất, Ấn Độ và Mauritius đã mua tổng cộng 202 tấn vàng từ Quỹ tiền tệ quốc tế.Đêm qua SPDR - quỹ buôn bán vàng hàng đầu trên thế giới, đã tăng lượng vàng nắm giữ lên đến 1.117.49 tấn, tăng 3.66 tấn so với ngày kế trước.Mặc dù vẫn đang nằm trong xu hướng tăng trong trung và dài hạn nhưng trước mắt áp lực chốt lãi có thể kéo vàng điều chỉnh giảm. Ngưỡng kháng cự khá mạnh hiện tại là 1.150 USD/ounce.Vào đầu giờ sáng nay 19/11, giá vàng trên thị trường châu Á có giảm đôi chút, và hiện đang dao động xung quanh 1.145 USD/ounce.Theo phân tích của Sàn giao dịch vàng Phú Gia (PhuGia Gold), nguy cơ lạm phát đang gia tăng khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng lên. Lãi suất ở mức thấp càng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Động thái mua vào của một số ngân hàng trung ương làm cho giá vàng có khả năng bùng nổ.Ở chiều ngược lại, có một số thông tin có thể kìm hãm đà tăng giá của vàng là khả năng hồi phục của USD và Ngân hàng trung ương Nga cho biết sẽ bán 30 tấn vàng trong năm nay. Điều này có khả năng dẫn đến hoạt động chốt lời trên thị trường. Nhìn chung về dài hạn thì vàng đang nhận được nhiều hỗ trợ.Tâm lý bán ra chốt lời đã thể hiện trong ngày hôm qua. Giới đầu tư đã bắt đầu do dự khi giá chạm mức 1.150 USD/ounce.Một số chỉ báo cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá mua và đã có dấu hiệu đi xuống tuy chưa rõ ràng.Theo PhuGia Gold, vàng dao động khá vững trong vùng 1.130 -1.150 USD/ounce.