Vàng lên 36,1 triệu đồng/lượng, USD lên 21.220 đồng

Đây là mức giá cao nhất của vàng trong năm ngày qua. Chiều qua, giá vàng thế giới ở mức 1.392 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên liền trước tại New York.

Giá USD thị trường tự do hôm qua tiếp tục phục hồi mạnh. Chiều qua, giá USD tự do phổ biến ở mức mua vào là 21.170 VND/USD, bán ra là 21.220 VND/USD, tăng giá 140 VND/USD so với giá cuối tuần trước.

H.HÀ