Vàng lên 44,3 triệu đồng/lượng

Vàng tăng, thứ khác có tăng!? Theo tôi, giá vàng tăng như hiện nay không ảnh hưởng đến giao dịch bất động sản. Lý do đã từ lâu mua bán nhà, đất người dân đã chuyển sang thanh toán bằng tiền đồng, có chăng thanh toán bằng vàng chỉ còn diễn ra ở phân khúc nhà phố nhưng không đáng kể. Còn giá bất động sản hiện nay sụt giảm là do sức mua giảm (kể cả người dân có tiền) và bị siết tín dụng ngân hàng. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Chứng khoán sẽ còn tụt Hiện nay, dòng tiền của nhà đầu tư lớn nhỏ đều đã không vào chứng khoán. Nay thêm việc giá vàng tăng thẳng đứng thì dự báo sắp tới thị trường chứng khoán còn điều chỉnh giảm. Vì nhà đầu tư sẽ không dám giải ngân mà lo tìm kênh trú ẩn để đảm bảo tài sản. Như tình hình kinh tế hiện nay thì vàng là nơi trú ẩn tài sản an toàn nhất do đó chứng khoán sẽ còn tụt. Ông NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH, chuyên gia chứng khoán