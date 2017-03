Vàng lên tới 25,78 triệu đồng/lượng

Tại Hà Nội, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu xoay quanh mức mua vào 25,55 triệu đồng/lượng, bán ra 25,78 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng so với TP.HCM. Các chủ tiệm vàng tại TP.HCM cho biết lượng khách giao dịch trong những ngày vừa qua không cao, thậm chí khá ảm đạm.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York đêm 6-11, giá vàng thế giới dừng lại ở mốc 1.096 USD/ounce. Trước đó, có lúc giá vàng đã chạm được mốc cao 1.102 USD/ounce do đồng USD bị giảm so với đồng yen và euro.

NHƯ THỦY