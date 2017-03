Vàng lên trên 42 triệu đồng

Tại TP HCM, các thương hiệu vàng miếng lớn đồng loạt để giá bán vàng ở trên 42,10 triệu đồng tính đến 9h sáng nay. Trước đó, vào cuối chiều hôm qua thị trường đã rơi xuống mức thấp nhất suốt gần 5 tháng ở 41,9 triệu đồng.



Tuy nhiên, cùng lúc đó niêm yết thu mua lại giảm mạnh, khiến khoảng cách giữa giá mua và bán nới rộng. Có nơi để chênh lệch giá lên tới 600.000 đồng, với chiều thu mua thụt lùi 180.000 đồng so với chiều qua xuống ở 41,5 triệu đồng một lượng.



Tính đến 9h, Sacombank-SBJ đã kịp điều chỉnh bảng giá tới 5 lần, với chiều thu mua giảm dần từ trên 41,82 xuống còn 41,60 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua và bán được nới rộng dần lên 500.000 đồng.



Còn Tập đoàn DOJI báo giá bán lẻ vàng miếng ở 41,98 - 42,18 triệu đồng, tăng nhẹ 80.000 đồng so với cuối chiều hôm qua.



Nếu như vào tuần trước, giao dịch trên thị trường chủ yếu là đà mua vàng của người dân khi giá giảm từ trên 44 xuống 43 triệu đồng. Tuy nhiên khi giá ngày càng rơi sâu, lực bán chốt lời lại xuất hiện khi nhiều người lo sợ vàng sẽ còn rẻ nữa. Lực bán cao khiến các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh chiều thu mua.



Cùng lúc đó trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay hồi phục khá mạnh sau khi rơi xuống mức thấp nhất suốt 6 tháng. Tính đến 9h13 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.558,20 USD, tăng 12,70 USD so với mở cửa.





Theo Thanh Bình (VNE)