Vàng liên tục "bốc hơi," còn trên 44,5 triệu đồng

Tính đến 17 giờ, giá vàng SJC Hà Nội đã hạ xuống còn 44 triệu đồng (mua vào) và 44,52 triệu đồng (bán ra).



Giá vàng Rồng Thăng Long cũng giảm mạnh và đang dao động trong khoảng 43,50-44,10 triệu đồng (mua vào/bán ra).



Giá vàng SJC trên thị trường tự do giao dịch chỉ từ 43,85 triệu đồng (mua vào) và 44,35 triệu đồng (bán ra).



Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, giá vàng đã giảm từ 600.000-700.000 đồng so với lúc mở cửa nhưng chênh lệch giữa giá mua/giá bán ra vẫn được duy trì trong khoảng 500.000-600.000 đồng/lượng.



Một đại diện của Bảo Tín Minh Châu cho biết, giao dịch hôm nay không có nhiều đột biến và cũng không có dấu hiệu người dân hoảng loạn đem bán tháo vàng.



Phía SJC Hà Nội cũng khẳng định, cũng có nhiều người dân đem vàng đi bán để "cắt lỗ" nhưng con số này cũng không quá nhiều.



Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng giảm nhẹ, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 1.755 USD/ounce, giảm khoảng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng.



Còn trên thị trường ngoại tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, áp dụng cho ngày 10/8 là 20.618 đồng/USD, tăng 10 đồng so với sáng hôm qua.



Ngân hàng Vietcombank báo giá ngoại tệ lúc 17 giờ ở mức 20.735-20.815 đồng/USD, ngân hàng ACB cũng niêm yết ở mức 20.780-20.824 đồng/USD (mua vào/bán ra).



Với mức giá ngày hôm nay, sau khi qui đổi, giá vàng thế giới vẫn rẻ hơn giá trong nước trên 400 nghìn đồng/lượng./.





Theo Đức Duy (Vietnam+)