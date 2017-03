Vàng liên tục tăng giá đón ngày Vía Thần Tài

Ảnh minh họa

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,47 – 35,52 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 40.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối hôm qua.Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,42 - 35,52 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 40.000 đồng mỗi lượng so với giá hôm qua.Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay cũng tăng nhẹ sau khi 5 USD/oz trong ngày hôm qua, hiện bán ra ở mức 1.207 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.Như vậy, vàng trong nước đã tăng khoảng cách với vàng thế giới lên 4,3 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).Trong khi, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.335 – 21.385 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá hôm qua.Theo giới phân tích, ngày 10 tháng Giêng (tức ngày 28/2 tới), theo quan niệm Á Đông là ngày Vía Thần Tài, vì vậy người dân dù ít hay nhiều sẽ mua chút vàng để lấy lộc đầu năm. Nắm bắt được tâm lý đó, nên những ngày qua dù giá vàng thế giới chỉ quanh mức 1.200 USD/oz, nhưng vàng trong nước vẫn liên tục được các nhà bán lẻ đẩy giá lên.

Do đó, khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới vẫn tiếp tục tăng, trước Tết Nguyên đán chỉ ở mức 3,5 triệu đồng mỗi lượng, nhưng sau Tết Nguyên đán đã lên hơn 4 triệu đồng.



Từ thời điểm Trung Quốc đi làm trở lại sau nghỉ Tết Nguyên đán giá vàng tại thị trường này đã tăng 1%, khiến giá vàng tại sàn Thượng Hải tiếp tục nới rộng chênh lệch với thế giới từ 5-6 USD một ounce.



Chứng khoán toàn cầu hôm qua cũng tăng nhẹ, nhờ số liệu sản xuất tại Trung Quốc mạnh hơn dự đoán và thông tin từ FED.



Trên thị trường dầu thô, giá đã quay đầu tăng sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi dự báo nhu cầu dầu thế giới đang hồi phục. Sáng nay, giá dầu Brent ở mức 61,63 USD/thùng (tăng 2,97 USD/thùng), dầu WTI tăng lên 50,99 USD/thùng (tăng 1,71 USD/thùng).

Theo TPO



Ngoài ra, những ngày tới giá vàng thế giới cũng có thể tiếp tục tăng, khi người dân Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới có thể đổ xô mua vàng để lấy Vía Thần Tài theo quan niệm xưa.