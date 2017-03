Vàng loạn giá, nhà đầu tư "án binh bất động"

Tính đến 9h, mỗi lượng SJC mất 200.000 đồng cả chiều bán ra và mua vào so với cuối ngày hôm qua, xuống còn 36,30-36,45 triệu đồng. Nếu so với đầu ngày 10/11, mỗi lượng nay giảm tới 300.000 đồng chiều mua và 350.000 đồng chiều bán.

Còn nếu so với kỷ lục 38,20 triệu đồng xác lập ngày 9/11, giá nay rẻ hơn gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Cùng lúc, giá thu gom SJC tại các hiệu kim hoàn ở TP HCM đầu ngày công bố quanh 36,28 triệu, bán ra khoảng 36,48 triệu đồng.

Trong khi đó, giá mua vàng SBJ của Công ty Sacombank-SBJ sau khi rơi xuống 36,01 triệu đồng vào cuối ngày hôm qua, giờ quay đầu tăng thêm 230.000 đồng, lên 36,24 triệu đồng một lượng. Còn bán ra dao động quanh 36,44 triệu đồng.

Giá vàng sáng nay điều chỉnh nhiều chiều. Ảnh: P.V.

Thị trường hiện nay diễn ra khá thận trọng sau hàng loạt biện pháp can thiệp từ cơ quan chức năng cùng với việc giá thế giới chưa xác định rõ phương hướng. Do vậy, người nắm giữ vàng đang 'án binh bất động' không dám bán ra vì hy vọng giá sẽ tiếp tục đi lên, cũng không dám mua vào do mặt bằng giá hiện quá cao, sợ rủi ro bất ngờ.

Thị trường đôla chợ đen sau mấy ngày biến động mạnh giờ cũng trong không khí trầm lắng. Tại Hà Nội, giá bán đôla nay duy trì quanh 21.050 đồng. Thu mua dao động 20.900 đồng đổi một USD. Cảnh người dân chen lấn đến mua bán hiện không còn. Các điểm thu đổi USD ở TP HCM công bố cao hơn Hà Nội 50 đồng bán ra và 100 đồng mua vào quanh mức 21.000-21.100 đồng.

Giá vàng quốc tế ngày hôm qua biến động trong biên độ rộng 1.387-1.409 USD một ounce. Sau khi mở cửa ở mức 1.393 USD, giá đã đi lên trong phiên châu Á và Âu. Tuy nhiên, bước qua giữa giờ New York, giá bất ngờ rơi xuống có lúc chạm 1.387 USD, nhưng lại nhanh chóng đi lên về cuối phiên. Sau đó, thị trường đóng cửa ngày tại 1.402 USD một ounce, tăng 8,4 USD so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 kết thúc phiên giảm 9,2 USD xuống 1.400,90 USD một ounce.

Tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng chưa xác định rõ xu hướng. Tính đến 8h30 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce đạt 1.401,90 USD một ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá đôla tại thị trường tự do 21.000 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi có giá khoảng 35,80 triệu đồng.

Nhìn lại đường đi của giá vàng thế giới những ngày qua, các nhà đầu tư chưa hết ngỡ ngàng khi giá liên tiếp lập và phá kỷ lục để tìm đến những mốc cao mới. Và mức 1.424,10 USD xác lập ngày 9/11 được coi là kỷ lục mới nhất tính đến thời điểm này.

Xét về yếu tố kỹ thuật, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng và mức 1.425 USD một ounce hiện đang là ngưỡng cản tâm lý của kim loại quý.

Theo Lệ Chi (VNE)