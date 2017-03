Vàng mất 450.000 đồng một lượng từ đầu tháng

Mở cửa sáng nay, Sacombank-SBJ niêm yết giá mua và bán vàng SBJ ở 44,50 - 44,80 triệu đồng một lượng, với chiều bán không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua.



Còn tại khu vực Hà Nội lúc 8h45, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 44,78 - 44,90 triệu đồng, so với hôm qua tăng nhẹ vài chục nghìn đồng một lượng.



Sang tháng 2, thị trường vàng trong xu hướng giảm là chủ yếu. Sau khi tăng tới 2,6 triệu đồng trong tháng một, mỗi lượng giảm 450.000 đồng kể từ đầu tháng 2 đến nay. Khoảng cách giữa giá trong và ngoài nước tiếp tục ở mức cao, trên một triệu đồng mỗi lượng.



Lượng giao dịch vàng miếng ở mức thấp khi thị trường thiếu sóng. Còn lực mua vàng nữ trang tăng khá nhờ nhu cầu mua vàng mùa cưới. Hôm qua, Tập đoàn DOJI mua vào - bán ra khá cân bằng với tổng giao dịch đạt 1.000 lượng.



Còn thị trường vàng quốc tế đi xuống trong ngày thứ 5, do nhiều nhà đầu tư bán ra sau khi giá chạm mức cao nhất từ đầu tháng 12 ở 1.750 USD. Trong phiên giao dịch tại New York, giá giao ngay giảm 0,3% xuống 1.728,84 USD một ounce. Trước đó, giá lên mức cao của ngày vượt 1.751 USD, cao hơn gần 20 USD so với mở cửa 9/2.



Các nhà phân tích cho rằng khi giới lãnh đạo châu Âu vẫn chưa tìm ra một giải pháp ổn định cho Hy Lạp thì xu hướng tăng của vàng vẫn bị hạn chế. "Chúng tôi vẫn thận trọng trong việc dự báo giá vàng ở thời điểm này", một chuyên gia từ quỹ INTL FCStone cho biết.



Đến sáng nay, thị trường tiếp tục duy trì quanh mức 1.730 USD, tăng nhẹ sau khi mở cửa ngày. Đồng euro đang duy trì ổn định sau khi đạt mức cao nhất trong 2 tháng so với đồng đôla Mỹ.





